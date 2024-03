Les Slovaques votent samedi pour une élection présidentielle qui pourrait renforcer la mainmise du Premier ministre Robert Fico sur le pouvoir, alors qu'il cherche à contrôler davantage les médias publics, à assouplir les lois anti-corruption et à faire entendre une voix dissidente au soutien de l'UE à l'Ukraine.

Les bureaux de vote sont ouverts pour le premier tour de 7h00 (0600 GMT) à 22h00 (2100 GMT). Un second tour entre les deux premiers candidats est prévu le 6 avril si aucun d'entre eux ne remporte la majorité ce week-end.

Peter Pellegrini, 48 ans, allié de M. Fico, est l'un des principaux candidats dans la course au remplacement de la présidente Zuzana Caputova, 50 ans, qui est une farouche opposante à M. Fico, bien qu'elle ne brigue pas un nouveau mandat.

M. Fico est revenu au pouvoir lors des élections de septembre dernier après avoir convaincu les électeurs en promettant d'interrompre l'aide militaire à l'Ukraine dans sa lutte contre l'invasion russe, de maintenir les dépenses pour aider les personnes touchées par les hausses de prix et de mettre fin à la gouvernance chaotique observée lors d'une précédente administration dirigée par l'opposition.

M. Pellegrini, ancien premier ministre et membre du SMER, le parti de gauche au pouvoir de M. Fico, et aujourd'hui à la tête du HLAS, partenaire de la coalition junior, espère reproduire ce succès.

Parmi la liste des candidats, il affronte Ivan Korcok, 59 ans, un ancien ministre des affaires étrangères pro-UE qui souhaite empêcher le gouvernement d'obtenir le siège de président.

Bien que les présidents slovaques n'exercent pas de nombreux pouvoirs exécutifs, ils jouent un rôle dans les nominations au gouvernement et dans d'autres fonctions et peuvent influencer le débat public, comme l'a souvent fait la libérale Caputova.

Par le passé, les électeurs ont souvent rejeté l'idée de confier aux partis au pouvoir le gouvernement et les fonctions présidentielles. Mme Caputova a remporté les dernières élections présidentielles en 2019, en surfant sur une vague de lutte contre la corruption visant le parti de M. Fico, qui était au pouvoir à l'époque.

M. Fico, quatre fois premier ministre, a rapidement modifié la politique slovaque, notamment en mettant fin aux fournitures militaires de l'État à l'Ukraine - tout en autorisant les accords de fourniture commerciale - et en dialoguant avec Moscou, alors même que l'UE souhaite isoler le régime russe.

Pellegrini, comme Fico, a déclaré que le conflit en Ukraine n'avait pas de solution militaire et qu'il soutenait les pourparlers de paix entre Kiev et Moscou, ce que Korcok, comme d'autres critiques, qualifie de capitulation lorsque des parties de l'Ukraine sont occupées.

Le gouvernement de coalition de M. Fico a également fait adopter des modifications du droit pénal qui, selon les critiques, affaiblissent la lutte contre la corruption. Mme Caputova, en tant que présidente, a contesté ces modifications devant la Cour constitutionnelle.

Le gouvernement a également fermé une unité spéciale de poursuite, ce que la Commission européenne a regretté cette semaine.

Le gouvernement prévoit maintenant des changements qui lui donneront plus de contrôle sur le radiodiffuseur public RTVS, ce qui suscite l'inquiétude des groupes de médias et des défenseurs des droits de l'homme. Korcok a critiqué la volonté du gouvernement d'obtenir plus de pouvoir.