Après avoir dormi pendant une semaine sous un arbre dans la cour d'une mosquée de la ville soudanaise de Wadi Halfa, Dalia Hassan se demande si elle doit passer la frontière égyptienne ou attendre que son fils de 18 ans obtienne un visa.

À quelques pas de là, dans le village chaud et poussiéreux du désert, une famille composée de trois sœurs enceintes et d'une grand-mère munie d'une bouteille d'oxygène se relaient sur des lits loués en attendant que Mohamed, âgé de 16 ans, obtienne un visa égyptien.

Au milieu des vagues de déplacement causées par la guerre au Soudan, de nombreux nantis du pays ont fui la capitale Khartoum et se sont lancés dans un voyage coûteux et épuisant jusqu'à la frontière avec l'Égypte, située à 720 km (450 miles) au nord.

Alors que les femmes, les enfants et les personnes âgées peuvent entrer librement en Égypte, souvent après des jours d'attente dans des conditions éprouvantes à une frontière bondée, les hommes soudanais âgés de 16 à 50 ans doivent demander un visa.

Cette règle a provoqué un goulot d'étranglement à Wadi Halfa, à 25 km au sud de la frontière, où se trouve un consulat égyptien, alors que les hommes d'affaires, les médecins et d'autres Soudanais aisés remplissent les hôtels, les écoles et les hôpitaux, et se répandent dans les rues.

"Nous avons quitté notre maison où nous menions une vie agréable. Regardez-nous maintenant", a déclaré Hassan, 40 ans, qui a voyagé avec son fils depuis le quartier huppé de Kafouri, situé juste au-dessus du Nil Bleu, au centre de Khartoum.

"S'il n'obtient pas le visa, nous devrons partir, mais comment puis-je laisser un jeune homme de 18 ans qui n'a jamais voyagé seul auparavant ?

Abdel Qadir Abdullah, consul du Soudan à Assouan, a déclaré dimanche qu'il y a cinq jours, 6 000 passeports étaient en attente de visa à Wadi Halfa et que le ministère égyptien des affaires étrangères avait envoyé des renforts pour accélérer le processus.

Le ministère a déclaré la semaine dernière, en réponse à des questions sur les passages frontaliers, que les autorités s'efforçaient de faciliter l'évacuation de toutes les nationalités du Soudan depuis le début des combats et de fournir des soins à ceux qui traversent la frontière.

PILLAGES ET ANARCHIE

La lutte pour le pouvoir entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF), qui a éclaté le 15 avril, menace de plonger le pays dans une guerre civile prolongée et une grave crise humanitaire.

Elle a provoqué de nouveaux troubles au Darfour, dans l'ouest du Soudan, où un conflit qui s'est intensifié après 2003 n'a jamais été résolu, et a déclenché des affrontements et des attaques dans l'ensemble de ce pays de 46 millions d'habitants.

Mais les combats se sont surtout concentrés sur Khartoum et ses villes jumelles de Bahri et Omdurman, qui ont toutes été largement épargnées lors des précédentes guerres du Soudan, menées par l'armée et les milices alliées dans les régions reculées.

Depuis trois semaines, des millions d'habitants se terrent chez eux, victimes des frappes aériennes, des tirs d'artillerie, des maraudeurs et de l'anarchie ; beaucoup sont privés d'électricité et d'eau et peinent à se réapprovisionner en nourriture.

L'aéroport de Khartoum étant fermé, des dizaines de milliers de personnes ont fui par la route vers des zones plus sûres en dehors de la capitale et au-delà des frontières du pays.

Selon les chiffres du gouvernement, au moins 64 000 personnes sont passées en Égypte, où vivent déjà quelque 4 millions de Soudanais et où de nombreuses familles ont des liens.

Pour ce faire, ils se sont entassés dans des bus et des camions, payant jusqu'à 500 dollars chacun pour être conduits aux postes frontières d'Arqeen, à l'ouest du lac de Nubie, et de Qustul, juste au nord de Wadi Halfa, puis en Égypte.

La ville endormie et peu élevée est devenue une vaste zone d'attente pour les hommes adultes en quête de visas et pour les familles qui ne veulent pas être séparées de leurs proches.

ILS SE SONT RÉVEILLÉS DANS L'HORREUR

Nombreux sont ceux qui n'ont pas encore digéré le traumatisme causé par les combats qui les ont chassés de chez eux.

Dania al-Nasri, 28 ans, qui prépare un doctorat en ingénierie à Londres, a déclaré avoir passé 20 heures par jour à s'abriter sous son lit avant de quitter sa maison de Kafouri le 30 avril.

"Nous ne pouvions pas dormir du tout, du tout. Un jour, j'ai dormi une demi-heure et j'ai été surprise par une énorme explosion. Je me suis réveillée, horrifiée, en rampant et en me demandant si j'étais morte", a-t-elle déclaré.

Des balles ont transpercé les murs de son immeuble, où 11 des 12 appartements étaient vides en temps utile. Elle a été arrêtée trois fois aux points de contrôle des forces de sécurité et a déclaré avoir échappé de justesse à un échange de coups de feu.

Lorsqu'elle est arrivée à Wadi Halfa, le chauffeur de bus, qui avait promis de l'emmener en Égypte, l'a déposée avec sa famille et a exigé plus d'argent.

"Nous avions des voitures et nous vivions dans de bons quartiers", a déclaré Nasri, qui prévoyait de retourner à Londres à la fin du mois dernier pour poursuivre ses études avant que la guerre n'éclate.

"Il y a des gens qui ne peuvent pas sortir. Pourquoi les gens meurent-ils par manque d'argent ?"

Certains de ceux qui avaient les moyens de fuir ont laissé leurs maisons et leurs biens à la merci des pillards.

Khaled Ibrahim, un homme d'affaires d'une trentaine d'années, se trouvait déjà à Wadi Halfa lorsqu'il a visionné sur son téléphone portable des images de vidéosurveillance montrant des combattants se déchaînant dans sa maison d'Omdurman, arrachant les serrures des portes et brûlant des chèques d'une valeur de plusieurs millions de livres soudanaises.

Il est retourné chez lui pour récupérer quelques affaires et a trouvé son chien abattu. Il est retourné à Wadi Halfa pour demander son visa, mais on lui a dit d'attendre. Il a donc envoyé ses parents âgés en Égypte, seuls.

Il a donc envoyé ses parents âgés en Égypte, seuls. "Comment allaient-ils vivre et trouver des moyens de vivre sans moi ?", a-t-il déclaré, alors qu'il marquait le pas dans un café situé en face du bureau des passeports soudanais, qui réceptionne les documents et les transmet au consulat égyptien pour qu'ils soient traités.

MARCHÉ NOIR

Les routes de terre de Wadi Halfa sont parcourues par de longues files d'attente de bus qui déposent des voyageurs et en reprennent d'autres.

Les quelques hôtels bon marché de la ville affichent complet. Les mosquées, les écoles, les parcs et les hôpitaux sont remplis de familles nombreuses qui louent tout, des lits à l'accès aux toilettes.

Quelques équipes de bénévoles préparent des repas et distribuent de l'eau.

Un jour, fin avril, certains demandeurs de visas ont déclaré à Reuters que le consulat égyptien ne traitait plus les demandes parce qu'il n'y avait plus d'autocollants pour les visas.

Un marché noir des visas s'est également développé, l'homme d'affaires Ibrahim et d'autres personnes affirmant que les demandeurs pouvaient payer 400 dollars pour accélérer la procédure.

Ahmed Abdel-Rahman, 28 ans, ingénieur, a fui Omdurman avec 14 membres de sa famille. La moitié du groupe a poursuivi sa route vers l'Égypte, tandis que les autres se sont installés dans une école de Wadi Halfa, dormant dans une salle de classe avec trois autres familles.

Les fonctionnaires consulaires égyptiens, débordés, ont montré peu de sympathie pour leur situation, a-t-il déclaré. "Ils n'écoutent pas. Ils vous claquent la porte au nez".

Le ministère égyptien des affaires étrangères n'a pas répondu à une demande de commentaire sur les informations faisant état d'un marché noir des visas, sur les plaintes concernant le comportement du personnel consulaire ou sur l'épuisement des vignettes de visa.

Dans une autre salle de classe de l'école, un homme d'affaires âgé d'origine syrienne, George Bashir Hana, a déclaré qu'il attendait depuis une semaine que son fils Jimmie obtienne un visa.

L'école l'a averti, ainsi que d'autres, qu'elle devait récupérer les salles de classe cette semaine pour les examens de fin d'année.

"Je n'ai rien d'autre à faire que de dormir sur le parking des bus", a-t-il déclaré.