Des violences sexuelles sont commises au Soudan à une "échelle révoltante", tandis que les combats dans la région du Darfour rouvrent "d'anciennes blessures de tensions ethniques" qui pourraient engloutir le pays, ont déclaré mercredi des représentants des Nations unies au Conseil de sécurité.

"Les récits alarmants de violences sexuelles rapportés par les personnes qui ont fui vers Port-Soudan ne sont qu'une fraction de ceux qui se répètent à une échelle écœurante dans les points chauds du conflit à travers le pays", a déclaré Edem Wosornu, haut fonctionnaire de l'ONU chargé de l'aide humanitaire.

La guerre a éclaté le 15 avril, quatre ans après le renversement de l'ancien président Omar al-Bashir lors d'un soulèvement populaire. Les tensions entre l'armée (SAF) et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF), qui ont conjointement organisé un coup d'État en 2021, ont éclaté en raison de désaccords sur un plan de transition vers un régime civil.

"Les combats au Darfour continuent de rouvrir les vieilles blessures des tensions ethniques des conflits passés dans la région", a déclaré Martha Ama Akyaa Pobee, haut fonctionnaire de l'ONU pour l'Afrique, au Conseil. "Cette situation est très préoccupante et pourrait rapidement plonger le pays dans un conflit ethnique prolongé avec des retombées régionales.

Au début des années 2000, les milices "Janjaweed" - dont est issue la RSF - ont aidé le gouvernement à écraser une rébellion de groupes principalement non arabes au Darfour. Quelque 300 000 personnes ont été tuées, selon les estimations de l'ONU, et les dirigeants soudanais sont recherchés par la Cour pénale internationale pour génocide et crimes contre l'humanité.

La guerre actuelle a vu plus de 4 millions de personnes fuir leurs foyers, dont 3,2 millions sont déplacées à l'intérieur du pays, et près de 900 000 personnes ont franchi les frontières vers le Tchad, l'Égypte, le Sud-Soudan et d'autres pays, selon les Nations unies.

"L'impact humanitaire est aggravé par des preuves crédibles suggérant de graves violations du droit international humanitaire par les forces armées soudanaises et les forces de sécurité soudanaises, qui pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité", a déclaré l'ambassadrice britannique auprès des Nations unies, Barbara Woodward, au Conseil de sécurité.

L'ambassadrice adjointe de la Russie à l'ONU, Anna Evstigneeva, a déclaré que Moscou était préoccupée par la situation au Soudan et s'est engagée à soutenir les autorités soudanaises. Elle a accusé les pays occidentaux d'interférer dans le processus politique interne du Soudan et a dénoncé le recours à des sanctions unilatérales.

Les deux parties au conflit soudanais ont revendiqué des avancées militaires ces derniers jours, mais il n'y a aucun signe d'une percée décisive. Les efforts de l'Arabie saoudite et des États-Unis pour obtenir un cessez-le-feu sont au point mort.

L'ambassadrice américaine auprès des Nations unies, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré aux journalistes après la réunion du Conseil que les deux parties étaient responsables des violences ethniques et sexuelles, ajoutant : "Il n'y a pas d'innocents ici : "Il n'y a pas d'innocents ici.

L'ambassadeur du Soudan auprès de l'ONU, Al-Harith Idriss Al-Harith Mohamed, a déclaré au Conseil de sécurité que les troupes soudanaises "ne sont impliquées dans aucune violence sexuelle ou sexiste et que la partie impliquée dans cette atrocité est très bien connue".

La RSF n'a pas réagi immédiatement à la réunion du Conseil de sécurité des Nations unies. La RSF a déclaré qu'elle s'engageait à faire respecter le droit humanitaire international et qu'elle s'efforcerait de prévenir tout abus commis par ses forces ou d'autres personnes à l'encontre de civils.