Les Sud-Africains se rassemblent pour pleurer la mort de 21 adolescents dans une tragédie survenue dans une taverne.

Vêtus de noir, ils ont chanté et dansé sur des chants gospel solennels devant les cercueils de 19 des victimes. Tous étaient vides, ont déclaré les responsables du salon funéraire, car la police enquêtait toujours sur les décès.

Les deux autres ont été enterrés séparément par leurs familles. Certaines personnes en deuil se sont effondrées et ont pleuré, tandis que d'autres ont suspendu leur tête solennellement. Le président Cyril Ramaphosa était attendu.

L'incident survenu à la fin du mois dernier dans une boîte de nuit populaire du township de Scenery Park, à l'extérieur de la ville d'East London, a provoqué une effusion de chagrin et beaucoup d'introspection dans une nation habituée à des blessures fréquentes dues à une culture de consommation excessive d'alcool.

La plus jeune victime était une jeune fille de 13 ans.

"Ne vous concentrez pas sur la honte et l'embarras qui entourent cette affaire, mais sur le chagrin de cette perte", a exhorté la prédicatrice, Bathandwa Kwatsha, lors d'une prière pour les familles en pleurs. "Dieu vous réconfortera", a-t-elle dit dans la langue locale, le xhosa.

Les équipes médico-légales qui enquêtent sur la façon dont les jeunes sont morts n'ont pas encore révélé leurs conclusions. La cause la plus probable semble être une sorte de fuite de produits chimiques ou de gaz au rez-de-chaussée de la salle, qui était bondée et avait peu de ventilation.

Une autre théorie étudiée par les autorités est qu'ils ont été empoisonnés par quelque chose qu'ils ont mangé, bu ou fumé.

Certains des survivants admis à l'hôpital se sont plaints de douleurs à la poitrine. D'autres ont dit avoir essayé de partir en panique alors que les gens tombaient morts autour d'eux, mais avoir été incapables de trouver une sortie.

Les résidents ont protesté devant la taverne, qu'ils disent avoir demandé aux autorités de fermer. Sa licence a été révoquée la semaine dernière.