Alors que le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a atterri à Tokyo jeudi, son plan de rétablissement des relations avec le Japon se heurte à un scepticisme persistant dans son pays.

L'opposition sud-coréenne ne pose probablement que peu de problèmes de politique intérieure pour le conservateur Yoon, mais pourrait affecter la mesure dans laquelle il peut obtenir la coopération du Japon, selon les experts.

La visite de M. Yoon à Tokyo - le premier sommet de ce type depuis 2011 - intervient après qu'il a proposé que les entreprises sud-coréennes dédommagent les plaignants qui ont gagné des procès accusant les entreprises japonaises d'avoir eu recours au travail forcé pendant l'occupation de la Corée par le Japon entre 1910 et 1945.

Ce plan a été salué à Tokyo et la Maison Blanche l'a qualifié de "révolutionnaire", mais plusieurs victimes importantes ont déjà rejeté la proposition, et les sondages montrent qu'elle est généralement impopulaire en Corée du Sud.

Environ 59 % des personnes interrogées s'opposent au plan en raison de l'absence d'excuses et de compensations de la part du Japon ; 64 % considèrent que le plan de compensation proposé par M. Yoon n'est pas adéquat, selon une enquête Gallup Korea. Soixante-quatre pour cent des personnes interrogées ont déclaré que la Corée du Sud n'avait pas besoin de se précipiter pour améliorer ses relations avec le Japon si l'attitude de Tokyo ne changeait pas, selon le sondage.

"Je pense que le peuple coréen comprendra à quel point le gouvernement a travaillé dur pour guérir la blessure des victimes du travail forcé et pour construire des relations Corée-Japon tournées vers l'avenir", a déclaré M. Yoon dans un entretien écrit avec les médias internationaux mercredi, lorsqu'il a été interrogé sur l'opposition intérieure.

DERNIÈRE LIGNE DROITE

Le Parti démocrate (DP), principal parti d'opposition, a adopté unilatéralement lundi une résolution par le biais de la commission parlementaire des affaires étrangères, demandant à M. Yoon de retirer son projet. Les parlementaires du People Power Party (PPP) de Yoon ont boycotté la réunion de la commission.

L'organisme gouvernemental chargé des droits de l'homme a déclaré que la proposition n'était pas appropriée pour les victimes au regard des normes internationales.

"La question de l'indemnisation des victimes du travail forcé étant importante pour le rétablissement de la dignité humaine, toutes les contre-mesures doivent tenir compte des dommages émotionnels et psychologiques subis par les victimes", a déclaré Song Doo-hwan, président de la Commission nationale des droits de l'homme, dans un communiqué publié la semaine dernière.

Ce manque de soutien public à l'intérieur du pays affecte sa capacité à obtenir des concessions de la part des Japonais, qui hésitent à conclure des accords qui - comme l'accord de 2015 sur les femmes et les filles sud-coréennes forcées de travailler dans les maisons closes japonaises pendant la guerre - pourraient être balayés par un changement d'administration à Séoul, selon les analystes.

"Le dernier obstacle qui subsiste est la résistance de notre peuple", a déclaré Kim Joon-hyung, ancien chancelier de l'Académie diplomatique nationale coréenne.

M. Yoon est le dernier en date des nombreux conservateurs sud-coréens qui adhèrent à l'argument selon lequel Séoul doit combler ses divisions avec le Japon pour faire face aux défis en matière de sécurité. Son administration semble également calculer que la multiplication des tirs de missiles par la Corée du Nord lui donnera la couverture politique intérieure nécessaire pour faire avancer la réconciliation, a déclaré M. Kim.

Quelques heures avant le départ de M. Yoon pour le Japon, la Corée du Nord a procédé à un essai de tir en mer d'un missile balistique intercontinental (ICBM).

LIENS CULTURELS

Pour l'instant, l'opinion publique japonaise accueille favorablement l'accord, selon les sondages. Un sondage Kyodo a indiqué lundi que 57 % des Japonais soutenaient la proposition de la Corée du Sud de résoudre le conflit du travail en temps de guerre, tandis que 33 % ne la soutenaient pas. La cote de popularité de M. Kishida a atteint 38 %, soit une hausse de 4,5 points de pourcentage par rapport à la mi-février, selon le sondage.

"Il y a beaucoup de débats au niveau national, mais Yoon a fait un pas en avant. Les rapports de Séoul indiquent que Yoon n'utilisera pas les relations avec le Japon à des fins politiques", a déclaré une source gouvernementale japonaise au fait de la question, sous couvert d'anonymat en raison du caractère sensible de la situation.

Les boycotts des produits et des vacances japonais se sont largement estompés en Corée du Sud, et un nombre croissant de Sud-Coréens se rendent au Japon à mesure que les restrictions imposées par le COVID s'assouplissent.

Trois films d'animation japonais figurent parmi les cinq premiers du box-office en Corée du Sud.

Des études ont montré que, bien que les Sud-Coréens apprécient les films et la cuisine japonais, la stature croissante de la Corée du Sud dans le monde a rendu les jeunes citoyens moins enclins que les générations plus anciennes à balayer les différends historiques sous le tapis au nom de liens plus étroits.

"Indépendamment du fait que j'aime la culture japonaise, nous n'avons pas besoin d'être soumis au Japon en matière de diplomatie", déclare Kim Joo-hee, 30 ans, employée de bureau à Séoul, qui se rend au Japon pour ses vacances de fin d'année. "Je n'aime donc pas tout ce qui se passe dans les médias ces jours-ci.