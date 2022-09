Les Suédois se rendent aux urnes dans une élection serrée marquée par la criminalité et la crise énergétique

Avec un nombre croissant de fusillades qui inquiètent les électeurs, la campagne a vu les partis se battre pour être les plus durs face à la criminalité des gangs, tandis que l'inflation galopante et la crise énergétique dans le sillage de l'invasion de l'Ukraine occupent de plus en plus le devant de la scène.

La loi et l'ordre sont le terrain de prédilection de la droite, mais les nuages de tempête économique qui s'amoncellent, alors que les ménages et les entreprises sont confrontés à des prix de l'électricité qui montent en flèche, pourraient donner un coup de pouce à la Première ministre sociale-démocrate Magdalena Andersson, considérée comme une paire de mains sûres et plus populaire que son propre parti. [L8N30D1RY]

"Mon message est clair : pendant la pandémie, nous avons soutenu les entreprises et les ménages suédois. J'agirai à nouveau exactement de la même manière si j'obtiens votre confiance renouvelée", a-t-elle déclaré cette semaine lors de l'un des derniers débats avant le vote.

Andersson a été ministre des finances pendant de nombreuses années avant de devenir la première femme Premier ministre de Suède il y a un an. Son principal rival est le leader des modérés, Ulf Kristersson, qui se voit comme le seul à pouvoir unir la droite et la déloger.

Kristersson a passé des années à approfondir les liens avec les Démocrates suédois, un parti anti-immigration comptant des suprémacistes blancs parmi ses fondateurs. Initialement boudés par tous les autres partis, les Démocrates suédois font désormais de plus en plus partie du courant dominant de la droite.

"Nous donnerons la priorité à la loi et à l'ordre, à la rentabilité du travail et à la construction d'une nouvelle énergie nucléaire respectueuse du climat", a déclaré M. Kristersson dans une vidéo publiée par son parti. "Pour faire simple, nous voulons mettre de l'ordre en Suède".

Les sondages d'opinion montrent que le centre-gauche est au coude à coude avec le bloc de droite, où les Démocrates de Suède semblent avoir récemment dépassé les Modérés en tant que deuxième plus grand parti derrière les Sociaux-démocrates.

Pour de nombreux électeurs de centre-gauche - et même pour certains électeurs de droite - la perspective que les Démocrates suédois de Jimmie Akesson aient leur mot à dire sur la politique du gouvernement ou qu'ils fassent partie du cabinet reste profondément troublante, et les élections sont considérées en partie comme un référendum sur l'opportunité de leur donner ce pouvoir.

Kristersson veut former un gouvernement avec les petits chrétiens-démocrates et, éventuellement, les libéraux, et ne compter que sur le soutien des démocrates suédois au parlement. Mais ce sont des assurances que le centre-gauche ne prend pas au pied de la lettre.

L'incertitude plane sur les élections, les deux blocs devant mener des négociations longues et difficiles pour former un gouvernement dans un paysage politique polarisé et chargé d'émotions.

Mme Andersson devra obtenir le soutien du Parti du centre et de la gauche, qui sont des opposés idéologiques, et probablement aussi du Parti des Verts, si elle veut obtenir un second mandat de Premier ministre.

"J'ai assez peu de lignes rouges", a déclaré Annie Loof, dont le Parti du Centre s'est séparé de Kristersson en raison de son adhésion aux Démocrates suédois, dans une récente interview à SVT.

"Une ligne rouge que j'ai, c'est que je ne laisserai jamais passer un gouvernement qui donne de l'influence aux Démocrates suédois."