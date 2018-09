Les Suisses assez favorables à l'enregistrement des données dans les voitures

Genève (awp) - Environ 45% des Suisses seraient favorables ou plutôt favorables à l'obligation d'installer un appareil d'enregistrement de données (crash recorder) dans les voitures, révèle vendredi un sondage représentatif réalisé par l'institut Marketagent pour le compte de comparis.ch. Sur le fond, deux tiers des personnes interrogées pensent qu'un tel accessoire peut apporter une aide précieuse à la reconstitution d'accident et, donc, à la question de la responsabilité.

Dans l'ensemble, les plus de 50 ans se montrent à la fois les plus disposés à embarquer un crash recorder dans leur véhicule et les plus favorables à une éventuelle obligation. Plus de 48% des 50 à 65 ans trouveraient "plutôt positive", voire "très positive" une obligation générale. Globalement, tous âges confondus, moins de 20% des sondés seraient "fermement opposés" à une obligation.

Toutefois, 70% des personnes interrogées estiment que les assureurs devraient récompenser par une réduction de primes l'installation d'un crash recorder. Ce taux est particulièrement élevé chez les Romands (près de 75%).

Andrea Auer, spécialiste de la mobilité chez Comparis, estime qu'imposer un appareil d'enregistrement présente potentiellement une chance pour les assurés. "Si le nombre d'accidents baissait du fait de l'installation obligatoire de crash recorders, les automobilistes pourraient à long terme bénéficier d'un abaissement des primes, en raison de coûts plus faibles pour les assureurs", dit-elle, citée dans le communiqué.

Le comparateur en ligne relève que ce sondage met en lumière le potentiel existant pour les assureurs. Actuellement, seuls Axa, Allianz et la Mobilière utilisent ce genre de dispositifs auprès des jeunes conducteurs, sur une base volontaire.

D'après la compagnie Axa, les jeunes conducteurs ayant installé un appareil d'enregistrement ont causé 15% d'accidents en moins que les autres conducteurs de la même tranche d'âge dépourvus du système.

