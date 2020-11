Les Suisses dépensent 6,5% de leur budget pour la culture

Berne (awp/ats) - Un ménage suisse a payé en moyenne 347 francs suisses par mois en 2018 pour la culture et les médias. Cela correspond à un peu plus de 6,5% de ses dépenses.

En 2018, les dépenses totales des ménages privés pour la culture (médias inclus) s'élevaient à près de 15,8 milliards de francs suisses, peut-on lire dans un communiqué de l'Office fédéral des statistiques.

Une grande partie de ce montant (168 francs suisses) est dédiée à l'accès à Internet (y compris les offres combinées), la somme allouée aux offres culturelles traditionnelles étant sensiblement plus faible, comme par exemple pour le théâtre et les concerts (15 francs suisses).

Cantons et communes: principaux bailleurs

Du côté des pouvoirs publics, les cantons et les communes sont les principaux bailleurs de fonds du secteur culturel: les premiers ont versé 700 millions de francs suisses en 2018, les deuxièmes 600 millions. La Confédération ferme la marche avec 200 millions.

La musique et le théâtre constituent le principal domaine encouragé par les cantons et les communes. De son côté, la Confédération subventionne proportionnellement davantage les secteurs culturels du film et du cinéma ainsi que les médias de masse.

En 2018, les pouvoirs publics ont dépensé près de 2,95 milliards de francs suisses pour la culture. Relativement stables par rapport à 2017, les dépenses de la Confédération, des cantons et des communes ne sont soumises qu'à de légères fluctuations qui ont tendance à se compenser.

ats/lk