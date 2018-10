Les Suisses plus confiants sur le plan financier que d'autres Européens (étude)

Berne (awp/ats) - Plus de deux tiers des Suisses se sentent confiants sur le plan financier, indique une enquête dans plusieurs pays européens. Les Français, les Anglais et les Allemands sont les plus stressés dans ce domaine. La prévoyance vieillesse est une source de préoccupations.

Selon cette enquête représentative menée en Suisse, en France, en Allemagne, en Autriche et en Grande-Bretagne, seuls 46% des sondés tous pays confondus sont confiants quant à leur situation financière actuelle, soit une personne sur deux.

En Suisse, ils sont 65% à se dire sereins en matière de finance. La confiance est beaucoup plus faible en Autriche (48%), en Allemagne (44%) et en Grande-Bretagne (41%). En France, elle ne dépasse pas 32%.

Seuls 27% des Suisses se sentent stressés sur le plan financier. Les Français (53%), les Anglais (42%) et les Allemands (40%) sont les plus stressés, indique l'enquête, menée par l'institut LINK pour le compte de Swiss Life et publiée mercredi à l'occasion de la Journée mondiale de l'épargne.

Confiance limitée dans l'Etat

Les gens s'inquiètent surtout de ne pas avoir suffisamment d'argent à la retraite (42%). Près d'un tiers des sondés (32%) n'ont qu'une confiance limitée dans le système de prévoyance vieillesse de l'Etat. Les coûts de santé n'arrivent qu'en troisième position des raisons invoquées (30%).

Trois sondés sur quatre considèrent qu'il est de leur propre devoir de veiller à avoir suffisamment de moyens financiers à la retraite. La place accordée à la responsabilité individuelle est prépondérante en Suisse (86%); elle l'est un peu moins en Grande-Bretagne (78%), en France (71%), en Allemagne (70%) et en Autriche (69%). 44% des sondés estiment que cette tâche incombe à l'Etat.

Les représentants de la génération Y - soit les personnes nées entre 1980 et l'an 2000 - sont particulièrement sceptiques: près de trois quarts d'entre eux n'ont aucune idée de leur situation financière à la retraite. Pire, un tiers d'entre eux ne savent pas à qui s'adresser en matière de finance.

Mieux prévoir sa retraite

Interrogés sur leur propre planification en matière de prévoyance, seuls 48% des participants estiment que les mesures qu'ils ont prises jusqu'ici sont suffisantes pour subvenir à leurs besoins financiers à la retraite.

Plus de 80% des personnes interrogées, toutes générations confondues, sont prêtes à adapter leur mode de vie actuel et à prendre davantage de mesures de prévoyance afin de maintenir le niveau de vie souhaité à la retraite.

Les mesures les plus fréquemment citées sont: économiser davantage (52%), partir plus tard à la retraite (40%) et investir au mieux ses économies (36%).

L'enquête a été menée en ligne auprès de 4157 personnes âgées de 18 à 79 ans en Suisse, en France, en Allemagne, en Autriche et en Grande-Bretagne, entre le 5 et le 13 avril 2018.

ats/buc