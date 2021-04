Les Suisses se pressent aux terrasses

Zurich (awp) - Les Suisses retrouvent avec joie leurs cafés et restaurants préférés. Depuis la réouverture des terrasses le 19 avril, davantage de personnes ont réservé une table que lors de la fin du premier semi-confinement de mai 2020, indique un sondage de la plateforme de réservation TheFork.

"Nous avons observé une hausse de 84% des réservations en ligne sur notre plateforme de lundi à mercredi par rapport aux trois premiers jours de réouverture de mai 2020", a confié à AWP Rémy Bitoun, directeur de TheFork pour la région Suisse, Allemagne et Autriche.

Les restaurants ayant été fermés beaucoup plus longtemps que lors du premier semi-confinement, l'envie et l'impatience de retrouver des amis autour d'une table étaient plus grandes, explique le responsable de la plateforme de réservation.

Par ailleurs, l'entreprise a également enregistré un bond de 94% des couverts durant la période susmentionnée par rapport à mai 2020. "Cela veut dire qu'il y a plus de gens qui se retrouvent autour d'une table", détaille le patron tout en relevant que ce chiffre l'a également surpris.

Une meilleure connaissance sur le mode de transmission du Covid-19 et les mesures sanitaires prises par les établissements semblent en effet rassurer les clients et clientes.

Dans un sondage réalisé le 15 avril par la société auprès d'environ 2800 utilisateurs de sa plateforme, 72% déclaraient vouloir se rendre au restaurant dans la semaine de la réouverture.

Même si l'ouverture des terrasses représente une bouffée d'oxygène pour les restaurants, nombreux sont ceux qui ont décidé de rester fermer pour diverses raisons. "Il y a ceux qui n'ont pas de terrasses, d'autres ont en une mais elle trop petite pour être rentable, d'autres mettent en avant le manque de visibilité, des problèmes d'approvisionnement mais également une météo imprévisible", relate M. Bitoun.

Parmi les 1200 établissements, à majorité en Romandie, qui collaborent avec TheFork, 46% travaillent de nouveau. "Mais d'ici fin avril ce chiffre devrait monter vers 51%", anticipe le dirigeant.

lk/rp