Les Suisses seraient favorables à un fournisseur central d'e-ID

Berne (awp/ats) - Invités à réfléchir sur la future identité électronique (e-ID), les Suisses ont tranché. Ils penchent pour une e-ID uniforme, établie par un fournisseur central, selon une enquête.

Plus de la moitié des cent sondés sont favorables à un service d'identification électronique central. Un tiers privilégie en revanche la solution décentralisée envisagée par l'Union européenne avec l'identité souveraine, aussi surnommée "identité autogérée", précise vendredi la Conférence suisse sur l'informatique (CSI).

Quelle que soit la mise en oeuvre technique, les participants sont particulièrement préoccupés par la sécurité et la protection des données. L'émetteur ne doit ni stocker ni évaluer aucune "trace de données". La future e-ID doit en outre avoir un large champ d'application. Fiable, facile d'accès et peu coûteuse, elle doit permettre l'interopérabilité et la compatibilité internationale.

L'enquête a été lancée après le net rejet dans les urnes de la loi sur les services d'identification électroniques. L'e-ID n'était que peu controversée. C'est sa gestion par des entités privées qui a concentré l'ire des Suisses. Six motions identiques, issues de tous les bords politiques, ont par la suite été déposées pour demander une e-ID gérée par l'Etat et digne de confiance.

Les résultats du sondage alimenteront le groupe de travail e-ID de la Confédération. Une nouvelle loi sur le sujet devrait être mise en consultation milieu 2022.

ats/al