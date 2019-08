Les Suisses sont en grande majorité comblés par leur travail (EY)

Zurich (awp) - Le nombre de salariés en Suisse satisfaits par leur emploi s'est stabilisé à un niveau élevé (87%), ainsi que le révèle une étude du cabinet de conseils EY (ex-Ernst & Young). L'autonomie, la flexibilité, la variété, les relations interpersonnelles tout comme l'âge sont des facteurs déterminants.

La satisfaction est contrastée selon les secteurs économiques, selon un communiqué publié lundi. Alors qu'elle a augmenté, en comparaison annuelle, dans le bâtiment (+9%) et la construction de machines/usines (+10%), elle s'est affichée en net recul (-9%) dans le secteur des banques et des compagnies d'assurance. EY précise toutefois que ce résultat est moins représentatif en raison du petit nombre de personnes interrogées. Le secteur pharmaceutique/biotech est resté inchangé, à un niveau élevé.

Les facteurs contribuant à la satisfaction professionnelle sont l'autonomie, la flexibilité, la variété et le contact avec les gens. Une lourde et longue charge de travail ainsi qu'une faible rémunération ont l'effet inverse. Une organisation inadéquate (7%) et de mauvaises conditions de travail (7%) ont plus souvent été critiquées lors du dernier sondage.

L'âge est un facteur déterminant de la satisfaction au travail: le groupe des 45-54 ans est celui qui en éprouve le moins (-6%), tandis que les employés plus jeunes ainsi que ceux plus âgés sont plus comblés. Les plus déçus ne prévoient toutefois pas de changer d'emploi au cours de l'année à venir puisque seul un quart des personnes interrogées l'envisagent. Ce sont principalement que de jeunes salariés urbains.

Selon l'enquête, les aspects les plus importants de la vie professionnelle sont de nature interpersonnelle. Les plus cités sont une bonne relation avec les collègues (66%), la reconnaissance des performances (65%) et une bonne relation avec les supérieurs (60%).

maj/op