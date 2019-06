Les Suisses toujours friands de vacances balnéaires (Hotelplan)

Zurich (awp) - L'été reste la période de voyage la plus appréciée des vacanciers helvétiques. Cette année encore, la Méditerranée figure parmi les destinations les plus prisées, indique mardi Hotelplan Suisse, qui réalise entre juillet et août près d'un tiers de son chiffre d'affaires annuel.

Dans la catégorie des vacances balnéaires court et moyen-courriers, le top 5 est 100% méditerranéen, avec l'Espagne en première position, suivi de la Grèce, Chypre, l'Italie et la Tunisie, précise dans une étude sur les tendances de l'été 2019 le voyagiste aux mains du groupe Migros.

Dans les destinations long-courriers, c'est la Thaïlande qui arrive en tête des préférences, devant l'Île Maurice, les Emirats arabes unis, l'Indonésie et les Maldives.

Pour les voyages individuels et circuits, la palme revient aux Etats-Unis. Viennent ensuite le Canada, les croisières, les île britanniques et la Scandinavie,

New York est la destination la plus plébiscitée au niveau des voyages intervilles, devant Las Vegas, Londres Hambourg et enfin Vienne.

