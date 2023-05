Alors que le président syrien Bachar al-Assad s'adressait vendredi aux dirigeants arabes en Arabie saoudite, un groupe de réfugiés syriens se trouvait en Allemagne pour apprendre à utiliser le droit international afin de poursuivre les criminels de guerre - ce qu'ils espéraient pouvoir lui appliquer un jour.

Chaque Syrien qui a souffert de ce régime pourrait intenter une action en justice et nous le ferons. Même si le monde entier se range à ses côtés, nous le traduirons en justice", a déclaré Houaida Muhi Aldeen, une Syrienne de 49 ans vivant en France et ancienne détenue politique dans les prisons syriennes.

Muhi Aldeen et les autres participants à l'atelier font partie des millions de Syriens déplacés par la guerre qui dure depuis 12 ans. Ils ont trouvé frustrante, mais pas surprenante, la réintégration d'Assad au sein de la Ligue arabe après plus d'une décennie d'isolement.

"C'est l'objectif de cette étape (de normalisation) : semer le désespoir et la frustration parmi les Syriens", a déclaré Anwar al-Bunni, un avocat qui aide à poursuivre les Syriens soupçonnés de crimes de guerre en Allemagne.

M. Al-Bunni a déclaré que les mauvais résultats des dirigeants arabes en matière de droits de l'homme et de démocratie rendaient le retour d'Assad normal, et que le soutien du Golfe aux rebelles a finalement joué en faveur d'Assad en radicalisant les groupes d'opposition qui, à leur tour, ont supprimé l'activisme démocratique dans leurs propres rangs.

Lorsque le soulèvement syrien de 2011 s'est transformé en insurrection armée, puis en guerre civile, le Qatar et l'Arabie saoudite ont été les principaux soutiens de cette insurrection, en armant toute une série de groupes qui luttaient pour renverser le président soutenu par l'Iran.

La guerre, qui dure depuis 12 ans, a tué plus de 350 000 Syriens et forcé plus de 14 millions d'entre eux à fuir leur foyer, dont près d'un million ont cherché refuge en Europe.

La normalisation arabe avec Assad rendrait plus difficile le retour des réfugiés syriens, a déclaré Muhi Aldeen. Son mari a disparu aux mains du gouvernement en 2014.

"Je dirais deux mots, que nous avons prononcés comme un serment : Nous mourrions plutôt que d'être gouvernés par Al-Assad et nous ne reviendrons pas tant qu'Al-Assad sera là", a déclaré Muhi Aldeen.

Pour Akil Hosain, 39 ans, journaliste syrien en France, la Ligue arabe est un symbole de l'époque précédant le printemps arabe, et la réadmission d'Assad n'est donc pas une surprise.

"Ce qui nous a surpris, c'est que cette mesure a été prise de manière très audacieuse, à la limite de l'audace, si l'on peut dire", a déclaré M. Hosain.

Mais le réchauffement du leadership arabe à l'égard du président syrien ne préoccupe pas de nombreux Syriens en Europe qui attendent un rapprochement similaire de la part de l'Occident, car il existe des obstacles juridiques, a déclaré l'avocat Al-Bunni.

"Pour l'Europe, l'inculpation d'Al-Assad et de 60 personnes de son entourage pour crimes contre l'humanité constitue un obstacle juridique, et pas seulement politique, à la réhabilitation des criminels", a-t-il ajouté.

L'année dernière, en vertu du principe de compétence universelle qui permet aux crimes d'être traités légalement dans certains États tiers, un tribunal allemand a emprisonné à vie, à l'issue d'un procès, un ancien officier des services de renseignement syrien pour crimes contre l'humanité, prononçant ainsi la première condamnation pour des actes de torture soutenus par l'État et commis pendant la guerre civile en Syrie.