Les TIC helvétiques retrouvent confiance au printemps

Zurich (awp) - Les acteurs du domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC) ainsi que de l'internet retrouvent le sourire pour la première fois en plus d'une année au moment d'aborder le deuxième partiel de l'exercice 2021. L'indice afférent compilé par le Swico s'établit à 113,2 points, soit bien au-delà des 100 points marquant le seuil de croissance, indique la faîtière de la branche dans un compte-rendu périodique lundi.

L'association souligne que la seconde vague de confinement est en passe d'être bien mieux maîtrisée que la première. La catégorie Informatique et télécommunication (IT) a largement alimenté le regain de confiance, au terme d'une progression de 22,4 points, devant les 10,5 points gagnés par le sous-segment Conseil. Services informatiques et Logiciels anticipent aussi une croissance rentable.

Electronique grand public, par contre, n'a pas encore renoué avec le seuil de croissance, après avoir grappillé 2,3 à 98 points. Imagerie, impression et finition a même subi un accès de pessimisme pour échouer à 97,7 points.

Nonobstant des résultats d'entreprise globalement satisfaisants, la situation sanitaire implique d'importantes et persistantes incertitudes rythmées notamment par les report de délai et les hésitations à investir. Pour autant, la Swico assure que ses membres sont à même de composer avec cette "nouvelle normalité".

jh/fr