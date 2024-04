Zurich (awp) - Le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC) a retrouvé des couleurs en début d'année et devrait se stabiliser, poussant un soupir de soulagement après avoir traversé une phase d'incertitudes.

L'indice compilé par la faitière Swico a grimpé au deuxième trimestre à 109,7 points (+0,8 point). Les segments des logiciels (+4,3) et de la technologie informatique (+5,2) affichent des résultats particulièrement solides.

Bien que la valeur actuelle de l'indice soit encore légèrement inférieure à la moyenne à long terme de 110,9 points, certains signes indiquent que le secteur se stabilise. Cette évolution positive est due à plusieurs facteurs.

D'une part, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) table sur une croissance économique de 1,3% en 2024. Et l'inflation en Suisse s'est considérablement affaiblie, se situant en février à 1,2%, son plus bas niveau depuis octobre 2021.

La cybersécurité aux avant-postes

Grâce à l'amélioration du contexte macroéconomique, les entreprises de la branche des TIC peuvent à nouveau accorder davantage d'attention aux sujets spécifiques à leur secteur, et en particulier aux nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle. Ce focus s'accompagne d'un besoin accru de cybersécurité afin de sécuriser la numérisation croissante de l'économie et de la société.

Un autre signe du retour des TIC à une croissance normale est la pénurie grandissante de travailleurs qualifiés. Tous les segments de la branche, des logiciels aux services informatiques, sont confrontés à ce goulot d'étranglement. "La lutte pour embaucher les meilleurs talents est un signe clair que les entreprises génèrent à nouveau davantage de commandes et agrandissent leurs équipes", résume Giancarlo Palmisani, responsable des prestations chez Swico.

Malgré l'augmentation significative de la valeur de l'indice à 98,9 points (+11,4), le secteur de l'électronique grand public reste juste en dessous de la limite de croissance. Dans ce secteur, la situation des commandes est ambivalente. Les fournisseurs s'attendent certes à une augmentation des ventes et des commandes entrantes, mais ils s'attendent aussi à une diminution de la valeur du carnet de commandes. Cependant, par rapport aux trimestres précédents, au cours desquels les indices étaient constamment négatifs, des signes d'un renversement de tendance positif apparaissent.

Le secteur Imagerie et Impression continue de faire face à des défis importants au deuxième trimestre. Après la baisse drastique à la fin de l'année 2023, la valeur de l'indice reste à un niveau bas de 64,2 points. La situation tendue du marché en est la cause principale. La baisse de la demande, associée à une pression croissante sur les prix et les coûts, met les fournisseurs sous pression. Les incertitudes du marché rendent difficile une évolution positive et n'indiquent pas un renversement de tendance à court terme.

cw/al