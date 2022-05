Les Tchèques prévoient un nouvel opérateur énergétique d'État pour renforcer la sécurité du gaz

La République tchèque dépend à près de 100 % de la Russie pour son gaz, qui a coupé l'approvisionnement de la Bulgarie et de la Pologne le mois dernier après que ces pays ont refusé de payer en roubles comme demandé, suscitant des inquiétudes quant à la possibilité que d'autres pays de l'Union européenne soient également touchés.

Le ministre de l'Industrie, Jozef Sikela, a déclaré lors d'une conférence de presse lundi que le nouveau négociant se concentrerait sur les fournitures de gaz au début et qu'il ferait des achats pour aider à couvrir la consommation de l'État.

"Nous travaillons à la mise en place d'un négociant d'énergie d'État, nous voulons qu'il soit utilisé principalement pour les achats de gaz, peut-être aussi pour d'autres types d'énergie au fil du temps", a-t-il déclaré.

"Le négociant d'État sera en mesure de parler directement aux producteurs de gaz étrangers et de leur acheter à de meilleurs prix", a ajouté M. Sikela.

Les importations de gaz sont actuellement effectuées par des sociétés privées.

M. Sikela a déclaré que les niveaux de stockage de gaz dans le pays ont atteint plus de 40 %, alors qu'ils se situaient juste en dessous de 30 % à la même époque il y a un an.

Ce mois-ci, pour la première fois, l'État a ajouté du gaz à ses réserves nationales, l'invasion de l'Ukraine par la Russie ayant incité à repenser la sécurité énergétique et à réduire la dépendance vis-à-vis des approvisionnements russes. Les factures des ménages et des entreprises ont également grimpé en flèche, aggravées par la guerre qui a provoqué une flambée des prix de l'énergie et des matières premières.

Pour ses réserves, l'État a acheté 2,4 térawattheures (TWh) de gaz pour 8,5 milliards de couronnes (365 millions de dollars) à la compagnie d'électricité CEZ, détenue majoritairement par l'État. Ce volume représente environ 2 % de la consommation du pays en 2021.

M. Sikela a déclaré que le fait d'avoir un négociant d'État augmenterait également l'influence de l'État sur le stockage du gaz dans le pays.