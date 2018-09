Bourse de Paris : Les Technos se rebiffent, Tesla s'effondre, l'Italie pèse

Les marchés américains auront mis quelques heures à digérer les dernières indications de politique monétaire de la Fed, mais le bilan est au final positif. Wall Street a terminé en vive hausse et le dollar s'est affermi, ce qui est on ne peut plus logique au regard de la dynamique de l'économie des Etats-Unis et de la trajectoire de resserrement monétaire définie avec clarté par la banque centrale. Pour illustrer cela, il n'y a qu'à voir la réaction du Nikkei 225 ce matin : l'indice japonais progresse de plus de 1% en se délectant de la baisse du yen et de la vigueur de son premier marché d'exportation.



De quoi parle-t-on dans les salles de marché ce matin ? En premier lieu, de la nomination, ou pas, de Brett Kavanaugh à la Cour Suprême après les auditions d'hier. Donald Trump lui a réitéré cette nuit son soutien et a exhorté le Sénat à le nommer aujourd'hui. On parle aussi budget italien 2019, après que le gouvernement est tombé d'accord sur un budget affichant 2,4% de déficit sur la période 2019-2021, qui met toutefois la pression sur les indices européens ce matin. Le Brexit reste au centre du jeu et Boris Johnson n'en finit plus de savonner la planche à Theresa May, en s'offrant une tribune dans le 'Daily Telegraph' pour appeler la cheffe du gouvernement à renoncer à son plan, à deux jours du congrès annuel de son parti.



Terminons avec l'information la plus légère du jour (quoique) : Elon Musk est officiellement mis en cause par la SEC pour son tweet d'août sur un projet de sortie de la cote à 420 USD. "Le statut de célébrité ou la réputation d'innovateur technologique d'un dirigeant ne donne pas le droit de prendre ces responsabilités à la légère", a expliqué le gendarme boursier américain, qui a déposé une plainte devant une cour fédérale en demandant, outre des pénalités, une interdiction de gérer une société cotée pour Musk. L'action Tesla chutait de près de 12% hors séance, autour de 270 USD.



Les temps forts économiques du jour



En Europe, de nombreux indicateurs sont attendus, parmi lesquels :

8h45 : inflation préliminaire mensuelle française (-0,2% vs. consensus -0,1%)

8h45 : consommation mensuelle des ménages français (+0,8% vs. consensus +0,3%)

9h55 : chiffres mensuels du chômage allemand (consensus -9 000)

10h30 : PIB final du Royaume-Uni au second trimestre (consensus +0,4%)

11h00 : inflation préliminaire mensuelle de la zone euro (consensus +2,1%)

Aux Etats-Unis :

14h30 : inflation préliminaire mensuelle (consensus core +0,1%)

14h30 : revenus et dépenses mensuels des ménages (consensus +0,4% & +0,3%)

15h45 : indice PMI de Chicago (consensus 62,3)

16h00 : indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan (consensus 100,5)



L'euro a cédé pas mal de terrain face au billet vert hier et se traite 1,16466 USD ce matin, en léger rebond. Le pétrole reste ferme à 81,387 USD pour le Brent et 72,25 USD pour le WTI. L'once d'or a piqué du nez à 1 184 USD.



