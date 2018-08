WASHINGTON, 21 août (Reuters) - Le département américain du Commerce a déclaré mardi être parvenu à la conclusion préliminaire selon laquelle les tubes soudés de grand diamètre en provenance de Chine, du Canada, de Grèce, d'Inde, de Corée du Sud et de Turquie sont vendus aux Etats-Unis à des prix inférieurs à ceux du marché.

Les prix de ces tubes, qui servent à la construction d'oléoducs et de gazoducs, sont inférieurs de 3,45% à 132,63% aux prix normaux, estime le département du Commerce.

Ce dernier avait déjà affirmé en juin que quatre de ces pays (Chine, Inde, Corée du Sud et Turquie) subventionnaient de manière inéquitable leur production de tubes soudés. Il avait alors imposé des droits de douane préliminaires, qui, dans le cas de l'Inde, ont dépassé les 500%.

Les importations aux Etats-Unis des tubes soudés en provenance de ces six pays ont représenté plus de 720 millions de dollars (622 millions d'euros) en 2017, a précisé le département du Commerce, qui a ouvert son enquête en mars après avoir été saisi par un groupe de producteurs américains. (Tim Ahmann; Arthur Connan et Bertrand Boucey pour le service français)