Les USA accusent une Russe d'ingérence dans les 'mid-terms' 2018

WASHINGTON, 19 octobre (Reuters) - Le département américain de la Justice a accusé vendredi une ressortissante russe d'avoir joué un rôle clé dans un projet soutenu par le Kremlin qui visait à mener une "guerre d'information" contre les Etats-Unis, y compris à influencer la campagne des élections de mi-mandat du mois prochain.

Le ministère a annoncé avoir engagé des poursuites pénales contre Elena Khousainova, 44 ans, accusée de conspiration en vue de s'immiscer dans le système politique américain.

Selon la plainte déposée à Alexandria, en Virginie, par le département de la Justice, Elena Khousainova était la directrice de comptabilité d'une opération, baptisée "projet Lakhta", financée par l'oligarque russe Evgueni Viktorovitch et deux entreprises qu'il contrôle, Concord Management and Consulting LLC, et Concord Catering.

En s'appuyant sur les réseaux sociaux et d'autres médias, les membres de cette conspiration ont mené "une guerre d'information contre les Etats-Unis" en cherchant à susciter de la méfiance envers les candidats aux élections et le système politique, peut-on lire.

Concord Management et Concord Catering figurent parmi les trois entités et 13 ressortissants russes inculpés par le procureur spécial Robert Mueller en février dernier pour ingérence dans le processus électoral américain de 2014 à 2016, dans le cadre d'une opération multiforme visant à soutenir le candidat républicain Donald Trump et à dénigrer son adversaire démocrate Hillary Clinton.

A l'époque, l'acte d'inculpation évoquait déjà le "projet Lakhta" mais pas d'intervention dans la campagne en vue des mid-terms du 6 novembre prochain.

Les agences de renseignement et de sécurité américaines - Direction du Renseignement national, département de la Justice, FBI et département de la Sécurité intérieure - se sont dites par ailleurs préoccupées par les efforts de la Russie, de la Chine, de l'Iran et d'autres groupes étrangers pour intervenir dans les élections au Congrès et l'élection présidentielle de 2020. (Lisa Lambert, Makini Brice Jean-Stéphane Brosse pour le service français)