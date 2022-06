Les USA ajoutent des usines aéronautiques russes à leur "liste noire"

WASHINGTON/NEW YORK, 3 juin (Reuters) - Les Etats-Unis ont ajouté à leur "liste noire" commerciale jeudi 71 entités russes et biélorusses, parmi lesquelles des usines aéronautiques et des instituts de recherche, dans le cadre d'une nouvelle mesure destinée à empêcher l'armée russe de se procurer des technologies américaines et d'autres équipements.

Ces restrictions sur les importations font partie d'un éventail de nouvelles sanctions dévoilées par Washington à l'encontre de la Russie pour l'offensive menée en Ukraine depuis le 24 février.

Au total, depuis lors, le département américain du Commerce a ajouté 322 entités à sa "liste noire" destinée à empêcher tout soutien à l'armée russe.

"Les Etats-Unis et leurs partenaires internationaux ont mis en place des restrictions fortes contre la capacité de la Russie à se procureur des produits et équipements dont elle a besoin pour poursuivre son agression militaire", a déclaré le sous-secrétaire américain au Commerce et à l'Industrie, Alan Estevez. (Reportage Karen Freifeld et David Shepardson; version française Jean Terzian)