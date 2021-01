Les USA annulent une visite à Taiwan, citant la passation de pouvoir

par Michelle Nichols et Humeyra Pamuk

NEW YORK/WASHINGTON, 13 janvier (Reuters) - L'annulation par le département d'Etat américain de tous les déplacements prévus cette semaine comprend la visite à Taiwan que devait effectuer l'ambassadrice américaine auprès des Nations unies, Kelly Craft, a fait savoir mardi une porte-parole du département d'Etat.

Kelly Craft devait se rendre mercredi sur l'île démocratique pour une visite de trois jours, lors de laquelle elle devait s'entretenir avec la présidente taiwanaise Tsai Ing-wen et de hauts représentants.

Cette visite avait provoqué la colère de la Chine, qui considère Taiwan comme une province renégate et avait prévenu Washington qu'il "jouait avec le feu".

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a annoncé mardi que tous les déplacements du département d'Etat cette semaine ont été annulés, dont le sien en Europe, dans le cadre de la transition avec la future administration de Joe Biden.

Reuters a appris que de hauts représentants européens avaient décliné des demandes de rendez-vous du secrétaire d'Etat américain.

La visite de Kelly Craft à Taiwan semblait s'inscrire dans le cadre d'efforts menés par l'administration républicaine de Donald Trump pour cimenter la ligne dure adoptée vis-à-vis de Pékin avant l'investiture du démocrate Joe Biden le 20 janvier.

A Taipei, le ministère des Affaires étrangères a dit "comprendre et respecter" la décision, tout en la regrettant, alors que les autorités se réjouissaient de cette première visite officielle depuis la levée ce mois-ci des restrictions sur les contacts entre représentants américains et taiwanais. (Michelle Nichols à New York, Humeyra Pamuk à Washington, avec Ben Blanchard à Taipei; version française Jean Terzian)