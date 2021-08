Les USA demandent le départ de 24 diplomates russes, selon Moscou

MOSCOU, 2 août (Reuters) - Les Etats-Unis ont demandé à 24 diplomates russes, dont le visa arrive à expiration, de quitter le pays d'ici le 3 septembre, a déclaré lundi l'ambassadeur russe à Washington, Anatoli Antonov, cité par l'agence de presse TASS.

Cette annonce intervient environ six semaines après que les présidents américain et russe, Joe Biden et Vladimir Poutine, se sont rencontrés à Genève lors d'un sommet qualifié de pragmatique lors duquel ils sont convenus du retour de leurs ambassadeurs respectifs à Moscou et Washington.

Anatoli Antonov est revenu aux Etats-Unis en juin après avoir été rappelé par Moscou en avril sur fond de tensions diplomatiques, le Kremlin ayant peu goûté une déclaration du président américain Joe Biden selon laquelle son homologue russe Vladimir Poutine était un "tueur". (Reportage Andrey Ostroukh; version française Jean Terzian)