Les USA demandent le départ de 24 diplomates russes, selon Moscou

MOSCOU, 2 août (Reuters) - Les Etats-Unis ont demandé à 24 diplomates russes de quitter le pays d'ici le 3 septembre, à expiration de leur visa, a déclaré l'ambassadeur russe à Washington, cité lundi par l'agence de presse TASS.

Anatoli Antonov n'a pas précisé si la demande américaine faisait suite à une quelconque querelle.

Washington n'a effectué aucun commentaire dans l'immédiat.

"La plupart d'entre eux vont partir sans être remplacés parce que Washington a subitement renforcé les procédures de délivrance de visa", a dit l'ambassadeur russe dans un entretien au magazine National Interest publié dimanche.

Russie et Etats-Unis sont de longue date en opposition sur un éventail de questions, et les tensions bilatérales se sont accentuées après que le président américain Joe Biden a déclaré en mars que son homologue russe Vladimir Poutine était un "tueur".

Les tensions se sont quelque peu apaisées après le sommet "pragmatique" tenu par Joe Biden et Vladimir Poutine à Genève le 16 juin, lors duquel les deux dirigeants sont convenus du retour de leurs ambassadeurs respectifs à Moscou et Washington. .

"Nous espérons que le bon sens l'emportera et que nous serons capables de normaliser la vie des diplomates russes et américains aux Etats-Unis et en Russie sur le principe de réciprocité", a dit Anatoli Antonov, revenu aux Etats-Unis en juin après avoir été rappelé par Moscou en avril dernier. (Reportage Andrey Ostroukh; version française Jean Terzian)