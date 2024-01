WASHINGTON, 19 janvier (Reuters) - Les forces américaines ont mené vendredi des frappes contre des cibles houthies au Yémen, a annoncé l'armée américaine sur le réseau social X, anciennement Twitter.

Trois missiles antinavires, prêts à être lancés, ont été détruits, a indiqué l'armée, ajoutant que projectiles étaient dirigés en direction du sud de la mer Rouge.

"Les forces américaines ont identifiés les missiles dans des zones contrôlées par les Houthis du Yémen et ont déterminé qu'ils représentaient une menace imminente pour les navires commerciaux et les bâtiments de la marine américaine (se trouvant) dans la région. Les forces américaines ont ensuite frappé et détruit les missiles en état de légitime défense", a écrit le Commandement central américain (Centcom) sur X. (Reportage Kanishka Singh; version française Camille Raynaud)