Les USA et la Chine s'affrontent au sujet de la mission de l'OMS à Wuhan

GENEVE, 18 janvier (Reuters) - Les Etats-Unis ont appelé lundi la Chine à autoriser une équipe d'experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) venue à Wuhan enquêter sur l'origine de la pandémie due au coronavirus à interroger "des soignants, d'anciens patients et des employés de laboratoire" et à garantir l'accès aux données et échantillons médicaux.

Les Etats-Unis, qui ont accusé la Chine d'avoir dissimulé l'ampleur initiale de l'épidémie, ont réclamé de la transparence dans l'enquête de l'OMS et ont critiqué les conditions de la visite, pendant laquelle les experts chinois ont effectué la première phase de recherches.

Garrett Grigsby, un responsable du ministère américain de la Santé, a déclaré que la Chine devrait partager toutes les études scientifiques sur les échantillons animaux, humains et environnementaux prélevés à Wuhan, où le virus SARS-CoV-2 serait apparu à la fin de 2019.

Une analyse comparative de ces données génétiques aiderait à "rechercher les recoupements et les sources potentielles" de la flambée de contaminations qui a déclenché la pandémie de COVID-19, a-t-il dit lors d'une session du conseil exécutif de l'OMS qui doit durer jusqu'au 26 janvier.

En réaction à ces déclarations, un représentant chinois a déclaré que "les études sur l'origine du virus sont de nature scientifique. Elles nécessitent une coordination, une coopération. Nous devons mettre fin à toute pression politique".

L'équipe d'experts internationaux de l'OMS chargée d'enquêter sur les origines de la pandémie de coronavirus est arrivée le 14 janvier à Wuhan, où, contrainte d'observer un isolement de deux semaines, elle organise des téléconférences avec ses homologues chinois. (Stephanie Nebehay et Emma Farge, version française Anait Miridzhanian)