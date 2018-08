Les USA et le Mexique concluent un nouvel accord commercial

(Ajoute Kudlow, précisions)

par Roberta Rampton et Jeff Mason

WASHINGTON, 28 août (Reuters) - Donald Trump a annoncé lundi que les Etats-Unis et le Mexique s'étaient entendus sur un nouvel accord de libre-échange, qui se substitue à l'Accord de libre-échange nord-américain (Alena), avant l'ouverture rapide de pourparlers avec le Canada.

"Ils l'appelaient Alena. Nous allons l'appeler accord commercial Etats-Unis-Mexique. Nous allons laisser tomber le nom Alena (...) Il a une mauvaise connotation", a déclaré le président américain devant des journalistes.

Le nouvel accord prévoit entre autres une augmentation de la part des composants d'origine américaine et régionale dans les voitures assemblées au Mexique.

L'accord de libre-échange entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique était en vigueur depuis 1994. Trump, qui dénonçait un accord "catastrophique" pour l'économie et le commerce des Etats-Unis, a obtenu de ses partenaires une renégociation.

Le Canada n'a pas participé à la phase la plus récente des discussions, qui durent depuis un an.

Trump a affirmé qu'il lui serait plus facile de taxer les voitures canadiennes que d'intégrer le pays dans l'accord avec le Mexique.

"C'est une somme énorme et une négociation très simple. Elle pourrait être bouclée en une journée et nous prendrions beaucoup d'argent le lendemain", a déclaré le président américain.

"RÉINITIALISER" LES DISCUSSIONS AVEC OTTAWA

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, va se rendre mardi à Washington pour des discussions, a annoncé son porte-parole.

Donald Trump s'est entretenu lundi avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau, a déclaré aux journalistes le principal conseiller économique de la Maison blanche, Larry Kudlow.

L'accord obtenu avec le Mexique doit servir à "réinitialiser" les discussions avec le Canada, a-t-il ajouté.

Sur Twitter, le président mexicain Enrique Peña Nieto a dit qu'il avait discuté avec Justin Trudeau dimanche soir et qu'il avait appelé le Canada à revenir dans les négociations afin de conclure un accord à trois cette semaine.

Trudeau et Peña Nieto ont rappelé leur engagement à parvenir à un accord "pour les trois parties", ont dit les services du Premier ministre canadien.

Quelques minutes avant l'annonce de Trump, un haut responsable américain avait annoncé à Reuters la conclusion d'un nouvel accord commercial et ajouté que les Etats-Unis s'attendaient à une accélération des pourparlers avec le Canada, qui seraient bouclés d'ici à la fin de la semaine.

"Nous invitons maintenant les Canadiens et nous espérons pouvoir parvenir à un accord avec eux également", a-t-il dit. "Il reste quelques points à soulever avec le Canada mais je pense qu'il pourront être réglés très rapidement."

UNE AUBAINE POUR LES BOURSES

Trump devrait notifier au Congrès d'ici la fin de la semaine son intention de signer un nouvel accord de libre-échange dans les 90 jours, ce qui laissera le temps à Enrique Peña Nieto de signer le texte avant la fin de son mandat.

Si les discussions avec le Canada ne sont pas bouclées d'ici la fin de la semaine, Donald Trump compte informer le Congrès de ce qu'il a conclu un accord avec le seul Mexique, mais qu'il est ouvert à des négociations pour permettre au Canada de rejoindre par la suite cet accord, a déclaré lundi à la presse le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer.

Certains élus républicains du Congrès ont parlé d'une avancée positive mais ont souligné que le Canada devait être partie intégrante du nouvel accord, pour éviter des retombées négatives sur l'emploi aux Etats-Unis.

"Des millions d'emplois, au Texas, dépendent de la nouvelle version de l'Alena, et il est important qu'on règle ça correctement", a estimé le numéro deux des sénateurs républicains, John Cornyn.

L'annonce de l'accord Mexique-Etats-Unis a fait grimper les Bourses américaine, mexicaine et canadienne mais aussi européennes, dans l'espoir d'un apaisement des tensions commerciales globales.

La Bourse de Mexico a atteint un plus haut de sept mois et le peso s'est raffermi d'environ 1,3% face au dollar, sa meilleure séance depuis plus d'un mois.

Les échanges commerciaux entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada représentent plus de 1.000 milliards de dollars (856 milliards d'euros) par an. (avec la contribution de David Lawder, Dave Graham et Andrea Hopkins; Arthur Connan, Eric Faye et Jean Terzian pour le service français)