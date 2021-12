Les USA exhortent la Chine et Hong Kong à relâcher les employés de Stand News

WASHINGTON (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a exhorté mercredi les autorités chinoises et hongkongaises à relâcher immédiatement les employés du média pro-démocratie Stand News, arrêtés après un raid de la police ayant mené à la cessation d'activité du site d'information.

"Nous appelons les autorités de la RPC et celles de Hong Kong à arrêter de cibler les médias libres et indépendants et à libérer immédiatement les journalistes et responsables qui ont été injustement arrêtés et inculpés", a déclaré Antony Blinken dans un communiqué, en désignant la Chine par son nom officiel de République populaire de Chine (RPC).

"En réduisant au silence un média indépendant, la RPC et les autorités locales sapent la crédibilité et la viabilité de Hong Kong", a-t-il ajouté.

Stand News était le dernier grand média pro-démocratie de Hong Kong depuis la fermeture en juin dernier du tabloïd Apple Daily contrôlé par l'homme d'affaires Jimmy Lai, qui est en prison.

