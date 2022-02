Les USA expulsent 12 diplomates russes aux Nations unies pour des raisons de sécurité

NATIONS UNIES, 28 février (Reuters) - Les Etats-Unis ont expulsé douze diplomates russes aux Nations unies pour des raisons de sécurité nationale, ont déclaré lundi des diplomates américains et russes.

La mission américaine aux Nations unies a décrit les diplomates russes comme des "agents du renseignement" qui "se livraient à des activités d'espionnages nuisant à notre sécurité nationale".

"Cette décision était élaborée depuis de long mois", a indiqué la porte-parole de la mission américaine Olivia Dalton.

L'émissaire russe auprès de l'Onu, Vassily Nebenzia a déclaré aux journalistes que les diplomates russes avaient jusqu'au 7 mars pour quitter le pays. Il a ajouté que la Russie répondrait à cette demande "parce que c'est une pratique diplomatique".

Lors de l'ouverture du Conseil de sécurité des Nations unies, Vassily Nebenzia a qualifié la décision américaine d'"hostile" et de violation des engagements des Etats-Unis en tant qu'hôte du siège de l'Onu à New York.

Les Etats-Unis et leurs alliés ont imposé des sanctions économiques à Moscou après l'invasion russe de l'Ukraine, a plus grande offensive militaire contre un Etat européen depuis la Seconde guerre mondiale. (Reportage Michelle et Humeyra Pamuk, rédigé par Susan Heavey; version française Camille Raynaud)