Les USA franchissent la barre des 500.000 morts du COVID-19

par Maria Caspani et Anurag Maan

NEW YORK, 22 février (Reuters) - Les États-Unis ont franchi lundi la barre des 500.000 morts liées au COVID-19, un peu plus d'un an jour pour jour après l'annonce des premières victimes sur le sol américain, dans le comté de Santa Clara, en Californie.

A la date de lundi, le pays avait ainsi enregistré plus de 28 millions de cas de COVID-19, le total des décès s'élevant à 500.054 personnes, selon un comptage réalisé dans l'après-midi par Reuters.

Environ 19% du total des décès dans le monde imputables à ce nouveau coronavirus ont eu lieu aux États-Unis, un chiffre sans commune mesure avec le poids démographique du pays, qui ne représente que 4% de la population mondiale.

"Ces chiffres sont stupéfiants", a déclaré le Dr Anthony Fauci, le conseiller du président Joe Biden pour la gestion de l'épidémie dans l'émission d'ABC "Good Morning America".

"Nous avons fait pire que presque tous les autres pays alors que nous sommes un pays riche et très développé."

Cette piètre performance découle notamment de l'absence de coordination nationale de la lutte contre la pandémie, l'ancien président Donald Trump ayant laissé les Etats affronter seuls la plus grande épidémie depuis un siècle tout en critiquant ouvertement les experts.

Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris doivent participer dans la soirée à une cérémonie à la mémoire des victimes de la pandémie à la Maison blanche. (Maria Caspani à New York et Anurag Maan à Bengalore; avec la contribution de Susan Heavey à Washington, version française Jean-Michel Bélot, édité par Jean-Stéphane Brosse)