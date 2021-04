Les USA imposent de vastes sanctions contre la Russie pour sa "malveillance"

(Actualisé tout du long avec précisions)

par Trevor Hunnicutt, Arshad Mohammed et Andrew Osborn

WASHINGTON/MOSCOU, 15 avril (Reuters) - Les Etats-Unis ont imposé jeudi un large éventail de sanctions contre la Russie pour punir ce qu'ils ont décrit comme une série d'actes "malveillants", dont une ingérence supposée dans l'élection présidentielle américaine de novembre dernier, du piratage informatique et son harcèlement à l'égard de l'Ukraine.

Les mesures décidées par Washington incluent le placement sur "liste noire" de sociétés russes, l'expulsion de diplomates russes et l'instauration de limites sur le marché de la dette souveraine russe.

Des sanctions supplémentaires pourraient être imposées ultérieurement, a fait savoir l'administration du président américain Joe Biden, ajoutant toutefois qu'elle ne voulait pas une escalade de la situation.

Moscou a réagi avec colère, déclarant que ces sanctions alimentaient dangereusement les tensions entre les deux pays. L'ambassadeur des Etats-Unis à Moscou a été convoqué pour ce que le Kremlin a décrit comme une conversation difficile.

Joe Biden a signé un décret autorisant le gouvernement américain à sanctionner des pans entiers de l'économie russe et à restreindre la capacité de la Russie à émettre de la dette souveraine, des mesures destinées à sanctionner Moscou pour ses interférences dans l'élection présidentielle de novembre dernier - une accusation que Moscou rejette.

Le président américain a interdit aux institutions financières du pays d'acheter de la dette d'Etat russe en roubles sur le marché primaire à partir du 14 juin. Les banques américaines ne sont plus autorisées depuis 2019 à investir sur le marché primaire des obligations souveraines non libellées en roubles.

Par ailleurs, le département américain du Trésor a placé sur liste noire 32 entités et individus qu'il accuse d'avoir contribué aux tentatives d'ingérence électorale du gouvernement russe l'an dernier et d'avoir mené d'autres "actes de désinformation et d'interférence".

En concertation avec l'Union européenne, la Grande-Bretagne, l'Australie et le Canada, le Trésor américain a également sanctionné huit personnes impliquées dans l'occupation et la répression en Crimée, annexée par Moscou en 2014.

Une porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que Moscou allait très prochainement répondre à ces sanctions.

"Nous avons régulièrement prévenu les Etats-Unis des conséquences de leurs mesures hostiles qui font monter dangereusement la température de confrontation entre les deux pays", a dit Maria Zakharova à la presse.

Elle a ajouté que les agissements de Washington contredisaient l'intérêt affiché par Joe Biden auprès de Vladimir Poutine de normaliser les relations bilatérales.

La Maison blanche a fait savoir qu'elle expulsait dix diplomates russes basés à Washington, y compris des représentants des services de renseignement russes et, pour la première fois, a formellement désigné le service de renseignement extérieur russe comme l'auteur du piratage informatique du fournisseur de logiciels SolarWinds. (Trevor Hunnicutt, Tim Ahmann, Doina Chiacu à Washington et Arshad Mohammed à Saint- Paul, version française Laetitia Volga et Jean Terzian, édité par Jean-Michel Bélot)