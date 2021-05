Les USA informent la Russie qu'ils ne rejoindront pas le traité "Ciel Ouvert"

WASHINGTON, 27 mai (Reuters) - Les Etats-Unis ont informé jeudi la Russie qu'ils ne rejoindraient pas le traité de contrôle d'armes "Ciel Ouvert", qui autorise une surveillance aérienne pacifique des autres pays signataires, a déclaré un représentant américain, confirmant une information rapportée en premier lieu par Associated Press.

La secrétaire d'Etat adjointe, Wendy Sherman, a fait part de cette décision à son homologue russe, a dit ce représentant, indiquant que les alliés des Etats-Unis à l'Otan et d'autres partenaires avaient été informés.

Les Etats-Unis ont officiellement quitté en novembre dernier, avant l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, le traité Ciel Ouvert en accusant la Russie de ne pas en respecter les termes, des accusations rejetées par Moscou.

Cette annonce de l'administration américaine intervient après que le gouvernement russe a exprimé en janvier dernier son intention de se retirer du traité et a entamé les démarches auprès de son parlement plus tôt ce mois-ci.

Signé en 1992 et entré en vigueur en 2002, le traité Ciel Ouvert ("Open Skies") est destiné à favoriser la confiance entre les pays signataires en autorisant des vols d'observation mutuelle non armés. (Arshad Mohammed et Susan Heavey; version française Jean Terzian)