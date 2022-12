Les USA, la GB et l'UE appellent les taliban à revenir sur l'interdiction du travail des femmes dans les ONG

WASHINGTON, 29 décembre (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères de douze pays et de l'Union européenne, dont les Etats-Unis et le Royaume-Uni, ont appelé mercredi le gouvernement taliban au pouvoir en Afghanistan de revenir sur la décision interdisant aux femmes de travailler dans toutes les organisations non gouvernementales (ONG) locales et étrangères.

"La décision imprudente et dangereuse des talibans d'interdire le travail aux femmes employées par des ONG locales et étrangères met en danger des millions d'Afghans qui dépendent de l'aide humanitaire pour leur survie", ont déclaré les ministres des Affaires étrangères des Etats-Unis, de l'Australie, du Canada, du Danemark, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, de la Norvège, de la Suisse, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de l'UE. (Reportage Eric Beech; version française Camille Raynaud)