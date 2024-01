par Phil Stewart et Idrees Ali

WASHINGTON, 17 janvier (Reuters) - Les Etats-Unis ont mené mercredi une nouvelle série de frappes contre des cibles houthies au Yémen, ont déclaré à Reuters des responsables américains préférant conserver l'anonymat, sans fournir de détails sur les cibles visées ni sur le nombre de missiles lancés.

Les attaques menées par les rebelles Houthis du Yémen, alliés à l'Iran, contre des navires de commerce transitant par la mer Rouge depuis le mois de novembre perturbent le commerce et font craindre un rebond de l'inflation mondiale en raison des surcoûts générés par le transport plus long ou plus risqué des marchandises, entre l'Asie et l'Europe notamment.

Les Houthis, qui contrôlent la majeure partie du Yémen, affirment mener des opérations par solidarité avec les Palestiniens.

L'armée américaine a déclaré plus tôt mercredi qu'un drone lancé depuis les zones contrôlées par les rebelles avait touché un navire américain dans le golfe d'Aden.

Les Etats-Unis ont par ailleurs réinscrit mercredi les Houthis sur la liste des organisations terroristes internationales en raison de leurs attaques répétées en mer Rouge. (Rédigé par par Kanishka Singh à Washington; version française Camille Raynaud)