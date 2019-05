Les USA mettent fin aux avantages douaniers de l'Inde

(Ajoute déclaration de Trump, parlementaires)

WASHINGTON, 1er juin (Reuters) - Donald Trump a annoncé jeudi soir dans un communiqué que les Etats-Unis allaient suspendre le 5 juin prochain le traitement commercial dont bénéficie l'Inde, une démarche visant à rééquilibrer les échanges commerciaux entre les deux pays.

Le président américain, qui a régulièrement dénoncé les tarifs douaniers élevés que l'Inde impose aux produits américains, avait annoncé en mars dernier son intention de retirer l'accès de New Delhi au programme commercial Generalized System of Preference (GSP).

Ce programme, qui concerne plus d'une centaine de pays, vise à promouvoir le développement économique des bénéficiaires en éliminant les barrières commerciales sur des milliers de produits.

"J'ai déterminé que l'Inde n'a pas assuré les Etats-Unis qu'il fournirait un accès équitable et raisonnable à ses marchés", dit Trump dans le communiqué.

L'Inde est actuellement le plus important bénéficiaire du GSP, mis en place dans les années 1970.

Son retrait du programme constitue la plus importante mesure punitive prise par l'administration Trump à l'égard de New Delhi, en plus d'ouvrir la voie à un possible nouveau conflit commercial.

Trente-quatre représentants du Congrès américain ont envoyé une lettre à l'administration Trump le 3 mai pour lui demander de ne pas mettre fin à l'accès de l'Inde au GSP. (Eric Beech et Lesley Wroughton; Jean Terzian pour le service français)