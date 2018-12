Les USA n'empêcheront pas l'Iran d'exporter du pétrole-Rohani

(Actualisé avec autre citation de Rohani, 6e paragraphe)

GENEVE, 4 décembre (Reuters) - Les Etats-Unis ne parviendront pas à empêcher l'Iran d'exporter son pétrole et toute initiative visant à faire cesser les livraisons de brut iranien par le Golfe entraînera le blocage de toutes les exportations de pétrole par cette voie, a annoncé mardi le président iranien.

Dans le cadre des sanctions imposées par les Etats-Unis à l'Iran après dénonciation de l'accord nucléaire de 2015, les autorités américaines ont dit vouloir réduire à zéro les exportations de pétrole de Téhéran afin de limiter le programme de missiles et l'influence régionale de la République islamique.

"Les États-Unis devraient savoir que nous vendons notre pétrole et continuerons de le faire et qu'ils ne peuvent pas arrêter nos exportations de pétrole", a déclaré Hassan Rohani dans un discours retransmis à la télévision à l'occasion d'un déplacement à Shahroud, dans le nord de l'Iran.

"Si un jour ils veulent empêcher l'exportation du pétrole iranien, aucun pétrole ne sera exporté du golfe Persique", a ajouté le président.

Les Etats-Unis ne réussiront pas à couper les liens économiques de l'Iran avec la région et le monde, a-t-il encore dit.

"Le groupe le plus hostile à l'Iran, aux Etats-Unis, a pris le contrôle du pouvoir", a dit le président Rohani, cité par l'agence de presse iranienne Irna. "Bien sûr, ils n'ont jamais manifesté d'amitié envers le peuple iranien et nous n'avons jamais fait confiance à l'Amérique, comme à d'autres, à 100%".

Le vice-président iranien Eshaq Jahangiri a également déclaré mardi que les sanctions américaines frappaient les personnes les plus vulnérables en Iran.

"Quand (les Américains) disent que leur cible est le gouvernement iranien et qu'il n'y aura pas de pression sur les malades, les personnes âgées et les faibles de la société, c'est un mensonge", a déclaré Eshaq Jahangiri, selon l'agence de presse officielle iranienne Irna. (Babak Dehghanpisheh; Danielle Rouquié et Eric Faye pour le service français)