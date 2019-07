Les USA n'excluent pas d'avoir abattu un second drone iranien

WASHINGTON, 23 juillet (Reuters) - L'armée américaine a réaffirmé mardi avoir abattu un drone iranien la semaine dernière dans le détroit d'Ormuz, et n'exclut pas d'en avoir abattu un second.

"Nous sommes convaincus d'avoir abattu un drone, et nous en avons peut-être abattu un second", a déclaré sur CBS News le général Kenneth McKenzie, chef de l'US Central Command, qui supervise les opérations militaires américaines au Proche-Orient et en Asie centrale et du Sud, de l'Egypte au Pakistan.

L'Iran a démenti que la marine américaine ait détruit un drone iranien jeudi dernier dans le détroit d'Ormuz, laissant même entendre que les Etats-Unis avaient peut-être abattu par erreur un de leurs propres avions sans pilote. (Idrees Ali Jean-Stéphane Brosse pour le service français)