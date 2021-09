Les USA n'ont pas d'allié "plus proche ou plus fiable" que l'Australie-Biden

NEW YORK, 21 septembre (Reuters) - Les Etats-Unis n'ont pas d'allié "plus proche ou plus fiable" que l'Australie, a déclaré mardi Joe Biden au sujet du nouveau partenariat de sécurité entre les deux pays, qui s'est traduit par l'abandon d'une commande de sous-marins français par Canberra au profit de submersibles américains.

S'exprimant au côté du président américain pendant une conférence de presse en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, le Premier ministre australien Scott Morrison s'est employé de son côté à limiter l'onde de choc de cette décision en assurant que Washington et Canberra "tendaient la main" à leurs alliés asiatiques et européens. (Reportage Trevor Hunnicutt, version française Jean-Stéphane Brosse et Tangi Salaün)