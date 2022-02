Les USA ne confirment pas la possibilité d'une invasion de l'Ukraine mercredi

WASHINGTON (Reuters) - Plusieurs hauts responsables américains ont déclaré dimanche ne pas être en mesure de confirmer les informations selon lesquelles les renseignement dont disposent les Etats-Unis indiquent que la Russie se prépare à envahir l'Ukraine mercredi mais ont à leur tour recommandé aux ressortissants américains de quitter immédiatement l'Ukraine.

Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, a répété qu'une invasion russe pouvait commencer à tout moment et que les Etats-Unis essaieraient d'empêcher la Russie de lancer une opération de manipulation lui fournissant un prétexte d'attaquer son voisin.

"Nous ne pouvons pas prédire parfaitement le jour mais nous disons maintenant depuis un certain temps que nous sommes dans la fenêtre et qu'une invasion peut commencer, qu'une opération militaire de grande ampleur de la Russie en Ukraine peut commencer à tout moment maintenant. Cela inclut la semaine à venir avant la fin des Jeux olympiques", a dit Jake Sullivan sur la chaîne de télévision CNN.

Les Jeux olympiques d'hiver de Pékin doivent s'achever le 20 février.

John Kirby, porte-parole du Pentagone, s'est lui aussi refusé à confirmer les informations évoquant une invasion mercredi.

"Je ne suis pas en mesure de confirmer ces informations", a-t-il dit à Fox News, ajoutant lui aussi que la Russie était susceptible de lancer une opération militaire à tout moment.

"Et encore une fois, ces évaluations proviennent d'une diversité de sources. Et pas, pas exclusivement, des services de renseignement mais aussi de ce que nous observons au plein jour", a expliqué John Kirby. "Plus de 100.000 soldats continuent d'être déployés face à la frontière de l'Ukraine."

Jake Sullivan et John Kirby ont aussi renouvelé l'appel aux Américains à quitter l'Ukraine.

"Ce que nous avons observé au cours des dix derniers jours ou à peu près, c'est une accélération de cette accumulation et de ces mouvements de forces russes de toutes sortes près de la frontière de l'Ukraine, de manière à pouvoir lancer une opération militaire très, très rapidement", a dit Jake Sullivan.

Les Etats-Unis et leurs alliés, a-t-il ajouté, "défendront chaque pouce du territoire de l'Otan".

Le président Joe Biden, qui s'est entretenu samedi par téléphone avec son homologue russe, Vladimir Poutine, devait faire de même dimanche avec l'ukrainien Volodimir Zelenski.

(Reportage David Lawder, version française Marc Angrand)

par David Lawder et Katharine Jackson