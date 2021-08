Les USA offrent un "refuge" aux résidents d'Hong Kong, une ingérence pour la Chine

HONG KONG/WASHINGTON, 6 août (Reuters) - Le président américain Joe Biden a offert jeudi un "refuge" aux résidents d'Hong Kong aux Etats-Unis, une annonce que le ministère chinois des Affaires étrangères à Hong Kong a qualifié d'"intervention violente" dans les affaires de la ville.

Joe Biden a ordonné au ministère de la Sécurité intérieure de mettre en oeuvre un "report d'expulsion" pour un maximum de 18 mois pour les résidents de Hong Kong se trouvant actuellement aux Etats-Unis, en invoquant des "raisons impérieuses de politique étrangère".

"En offrant un soi-disant 'refuge sûr', il tente de dire du mal de Hong Kong, de salir la Chine et de s'engager dans des actions visant à détruire la prospérité et la stabilité de la ville", a déclaré vendredi le ministère dans un communiqué. (Marius Zaharia et James Pomfret, version française Camille Raynaud)