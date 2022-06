Les USA ont 30% de chance d'entrer en récession en 2023, selon Goldman Sachs

Goldman Sachs estime que l'économie américaine a 30 % de chances de basculer dans la récession au cours de l'année prochaine, contre 15 % précédemment, dans un contexte d'inflation record et de faiblesse macroéconomique alimentée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Ces dernières prévisions interviennent environ une semaine après que la Réserve fédérale américaine a procédé à sa plus forte hausse de taux depuis 1994 afin d'endiguer la flambée de l'inflation et que plusieurs autres banques centrales ont également pris des mesures énergiques pour resserrer leur politique monétaire. Goldman Sachs a également revu à la baisse ses estimations du PIB américain, en deçà du consensus, pour les deux prochaines années, afin de refléter le frein à l'économie.

"La Fed a anticipé les hausses de taux de manière plus agressive, les prévisions de taux finaux ont augmenté et les conditions financières se sont resserrées davantage, ce qui implique désormais un frein nettement plus important à la croissance - un peu plus que ce que nous pensons nécessaire", ont déclaré les économistes de Goldman dans une note datant de la fin de la journée de lundi.

Goldman Sachs a prévu une probabilité conditionnelle de 25 % que les États-Unis entrent en récession en 2024 s'ils en évitent une en 2023, ajoutant que cela signifiait qu'il y avait une probabilité cumulée de 48 % de récession au cours des deux prochaines années, par rapport à sa prévision antérieure de 35 %.

"Nous sommes de plus en plus préoccupés par le fait que la Fed se sentira obligée de réagir avec force à l'inflation globale élevée et aux attentes d'inflation des consommateurs si les prix de l'énergie augmentent encore, même si l'activité ralentit fortement", ajoute le rapport.