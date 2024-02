(Actualisé avec réaction du Kremlin)

par Patricia Zengerle, Steve Holland et Jonathan Landay

WASHINGTON, 14 février (Reuters) - Les Etats-Unis ont fait part au Congrès et à leurs alliés européens de nouveaux renseignements concernant les capacités nucléaires de la Russie, qui pourraient constituer une menace internationale, a déclaré mercredi à Reuters une source au fait de la question.

Ces nouvelles capacités, en lien avec les essais de la Russie pour mettre au point une arme spatiale, ne constituent pas une menace urgente pour les Etats-Unis, a précisé la source.

Ces informations ont été divulguées après que le président de la Commission permanente sur le renseignement de la Chambre des représentants, le républicain Mike Turner, a publié mercredi une déclaration inhabituelle et sibylline mettant en garde contre une "grave menace pour la sécurité nationale".

Des sources ont par la suite indiqué que cet avertissement concernait les capacités spatiales russes en matière de satellites.

L'une des sources a déclaré que la question était sérieuse, mais qu'elle n'était pas liée à une capacité active et qu'elle ne devait pas non plus susciter de panique.

"Je demande au président Biden de déclassifier toutes les informations relatives à cette menace afin que le Congrès, l'administration et nos alliés puissent discuter ouvertement des actions nécessaires pour répondre à cette menace", a dit Mike Turner dans son communiqué, sans fournir davantage de détails.

Le New York Times avait rapporté plus tôt que les nouveaux renseignements étaient en lien avec les essais de la Russie pour mettre au point une arme nucléaire antisatellite dans l'espace. ABC News avait de son côté rapporté que les renseignements avaient trait à une telle capacité. D'anciens et d'actuels responsables ont déclaré que l'arme nucléaire n'était pas en orbite.

Le président de la Chambre des représentants, le républicain Mike Johnson, a déclaré aux journalistes qu'il n'y avait pas lieu d'inquiéter le public. "Nous avons la situation en mains. Nous y travaillons et il n'y a pas lieu de s'alarmer", a-t-il dit.

Le président américain, Joe Biden, exhorte depuis des mois le Congrès à accélérer l'octroi d'aide en faveur de l'Ukraine. Le Sénat adopté mardi un programme d'aide de 95 milliards de dollars (88,54 milliards d'euros) en faveur de l'Ukraine, d'Israël et de Taïwan, mais ce projet de loi risque d'être rejeté à la Chambre des représentants, à majorité républicaine.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré qu'il ne commenterait pas davantage ces informations tant que la Maison blanche n'en aurait pas dévoilé les détails, mais il a estimé que cette mise en garde était avant tout destinée à inciter le Congrès à voter la nouvelle aide.

"Il est évident que la Maison blanche essaie coûte que coûte d'encourager le Congrès à voter (le programme d'aide)", a-t-il dit. Le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Riabkov a dénoncé une "invention malveillante" de la part des Etats-Unis. (Avec la contribution de Joey Roulette, Chris Bing et Trevor Hunnicutt à Washington; version française Camille Raynaud)