Les USA "pas silencieux" sur la situation à Gaza-ambassadrice US à l'Onu

NEW YORK, 18 mai (Reuters) - L'ambassadrice américaine auprès des Nations unies, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré mardi lors d'une réunion privée du Conseil de sécurité de l'Onu que Washington estimait qu'un communiqué public du Conseil ne contribuerait pas à apaiser les tensions entre Israël et les Palestiniens.

"Nous n'avons pas été silencieux et vous non plus", a dit Linda Thomas-Greenfield à propos des violences dans la bande de Gaza, selon un diplomate de l'Onu informé des remarques de l'ambassadrice américaine.

"Notre priorité est et restera de mener des démarches diplomatiques intenses afin de mettre un terme à ces violences", a-t-elle ajouté, soulignant que le président américain Joe Biden avait exprimé son soutien en faveur d'un cessez-le-feu. (Michelle Nichols; version française Jean Terzian)