Les USA portent la responsabilité des tensions autour de Taïwan, dit la Chine

PEKIN, 8 août (Reuters) - Le ministère chinois de la Défense a justifié lundi la décision de Pékin de renoncer à des discussions militaires avec les Etats-Unis en réponse à la visite à Taïwan de la présidente de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi, prévenant que Washington devrait faire face à des "conséquences graves".

La visite à Taipei la semaine dernière de Nancy Pelosi, cadre du Parti démocrate dont est issu le président américain Joe Biden, a provoqué la colère de la Chine, qui considère Taïwan comme une province renégate et n'exclut pas de recourir à la force pour la ramener dans son giron.

Pékin a procédé à des tirs de missiles balistiques et à des manoeuvres militaires près de Taïwan, coupant par ailleurs certaines lignes de dialogue avec Washington.

"La situation actuellement tendue dans le détroit de Taïwan est entièrement provoquée et créée par le camp américain de sa propre initiative, et le camp américain doit assumer l'entière responsabilité et les conséquences graves de cela", a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense.

"La communication requiert de la sincérité", a ajouté Wu Qian dans un message en ligne, alors que Pékin a annulé des discussions formelles prévues vendredi avec des représentants militaires américains pour évoquer des questions de défense.

Le Pentagone, le département d'Etat américain et la Maison blanche ont dénoncé cette décision de la Chine, disant y voir une irresponsable réaction disproportionnée. (Rédaction de Pékin; version française Jean Terzian)