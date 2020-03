Les USA pourraient revoir face au coronavirus les sanctions visant l'Iran

WASHINGTON, 1er avril (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a laissé entendre mardi que les Etats-Unis pourraient envisager d'alléger les sanctions visant l'Iran afin de contribuer à la lutte contre la pandémie de coronavirus, sans évoquer toutefois de mesures concrètes.

Les commentaires effectués devant les journalistes par Mike Pompeo reflètent le nouveau ton adopté par le département d'Etat américain, qui a été critiqué pour sa fermeté face aux appels émanant notamment du secrétaire général de l'Onu demandant un allégement des sanctions visant Téhéran sur fond de crise sanitaire.

Mike Pompeo a souligné que les ressources humanitaires étaient exemptées des sanctions rétablies par Washington contre la République islamique après que le président américain Donald Trump a dénoncé en mai 2018 l'accord sur le nucléaire iranien (PAGC, ou JCPOA en anglais) signé près de trois ans plus tôt à Vienne.

Cependant, les vastes sanctions américaines dissuadent de nombreuses entreprises d'effectuer du commerce humanitaire avec l'Iran, l'un des pays au monde les plus touchés par la pandémie de coronavirus.

Interrogé sur un éventuel contexte qui inciterait Washington à revoir sa position sur un allégement des sanctions, Mike Pompeo a répondu aux journalistes: "Nous examinons constamment l'ensemble de nos politiques, donc la réponse est - pourrions-nous reconsidérer ? - Bien sûr".

L'administration Trump s'est engagé dans une campagne de pression maximale à l'égard de l'Iran afin de le contraindre à limiter ses activités nucléaire et balistique et son influence au Moyen-Orient.

Téhéran a accusé les Etats-Unis de "terrorisme médical", poussant la porte-parole du département d'Etat américain, Morgan Ortagus, à demander à l'Iran d'arrêter de mentir. "Ce ne sont pas les sanctions, c'est le régime", a-t-elle dit via Twitter lundi.

La France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne ont exporté du matériel médical vers l'Iran dans le cadre de la première transaction réalisée à l'aide du mécanisme de troc instauré après le retrait américain du PAGC, a fait savoir Berlin mardi.

L'administration Trump a offert mardi de commencer à lever les sanctions contre le Venezuela à la conditions que les membres de l'opposition et du parti socialiste au pouvoir s'entendent pour former un gouvernement intérimaire sans le président Nicolas Maduro. (Arshad Mohammed et Humeyra Pamuk; version française Jean Terzian)