Les USA pressent l'Ethiopie sur le retrait des troupes érythréennes

WASHINGTON, 27 avril (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a fait pression sur le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed pour que les troupes érythréennes impliquées dans le conflit dans la région du Tigré se retirent "immédiatement, complètement et de manière vérifiable", a déclaré lundi le département d'Etat américain.

Dans un communiqué rendant compte d'un entretien téléphonique entre le chef de la diplomatie américaine et le dirigeant éthiopien, le département d'Etat américain a indiqué qu'Antony Blinken avait déclaré que les troupes érythréennes contribuaient au désastre humanitaire croissant dans la région du Tigré et commettaient des violations aux droits de l'homme.

Antony Blinken a aussi "souligné la nécessité pour toutes les parties prenantes au conflit de mettre fin immédiatement aux hostilités", a dit le porte-parole du département, Ned Price.

Washington a déclaré la semaine dernière n'avoir constaté aucune preuve du retrait des troupes promis plus tôt ce mois-ci par l'Ethiopie et l'Erythrée. (Simon Lewis et Daphne Psaledakis, avec Katharine Houreld à Nairobi; version française Jean Terzian)