Les USA prient Pékin de cesser de militariser la mer de Chine méridionale

WASHINGTON, 9 novembre (Reuters) - Washington et Pékin se sont mutuellement reprochés vendredi d'attiser les tensions en mer de Chine méridionale, à l'occasion de la visite à Washington d'une délégation ministérielle chinoise.

Les deux parties ont également évoqué la plupart de leurs différends, notamment leur conflit commercial, la liberté de navigation dans la région Asie-Pacifique, la souveraineté de Taiwan et la répression à l'encontre de la minorité musulmane de Chine.

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo et le secrétaire à la Défense Jim Mattis ont reçu leurs homologues chinois Yang Jiechi et Wei Fenghe. Leur entrevue avait apparemment pour but d'ouvrir la voie à une rencontre entre Donald Trump et son homologue Xi Jinping lors du sommet du G20 qui aura lieu les 30 novembre et 1er décembre en Argentine.

Bien que les relations bilatérales soient difficiles, "la coopération reste essentielle sur de nombreuses questions", a souligné Mike Pompeo, évoquant les efforts conjoints mis en oeuvre pour convaincre la Corée du Nord de renoncer à son programme nucléaire, lors d'une conférence de presse conjointe.

Initialement prévue le mois dernier, cette rencontre qui entre dans le cadre du dialogue annuel sur la sécurité et la diplomatie, avait été reportée en raison de tensions croissantes.

"Nous continuons à nous inquiéter des activités de la Chine et de la militarisation de la mer de Chine méridionale. Nous avons prié la Chine de respecter ses engagements passés dans ce domaine", a poursuivi le secrétaire d'Etat américain.

Yang Jiechi a quant à lui assuré que Pékin était déterminé à éviter une confrontation, mais a invité les Etats-Unis à cesser d'envoyer des navires de guerre et des avions aux abords des îles revendiquées par la Chine.

Il a outre souhaité que les deux parties mettent fin "dans peu de temps" à leur conflit commercial, thème sur lequel Mike Pompeo ne s'est pas étendu.

(Matt Spetalnick et Idrees Ali, Jean-Philippe Lefief pour le service français)