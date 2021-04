Les USA publient des directives pour approfondir les relations avec Taïwan

par David Brunnstrom

WASHINGTON, 9 avril (Reuters) - Le département d'État américain a déclaré vendredi qu'il avait publié de nouvelles directives qui permettront aux représentants américains de rencontrer plus librement des représentants de Taïwan, une mesure qui approfondit les relations des États-Unis avec Taipei dans un contexte d'intensification de l'activité militaire chinoise autour de l'île.

"Ces nouvelles directives libéralisent les orientations sur les contacts avec Taïwan, conformément à nos relations non officielles", a déclaré le porte-parole du département d'État, Ned Price, dans un communiqué.

L'objectif, a-t-il ajouté, est "d'encourager l'engagement du gouvernement américain avec Taïwan qui reflète l'approfondissement de nos relations non officielles".

L'ancien secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, a annoncé quelques jours avant la fin de la présidence de Donald Trump en janvier qu'il levait les restrictions sur les contacts entre les responsables américains et leurs homologues taïwanais.

Ned Price a déclaré que les nouvelles directives avaient fait l'objet d'un examen mandaté par le Congrès et qu'elles "fourniraient une clarté dans l'ensemble de l'exécutif sur la mise en oeuvre efficace de notre politique d'"une seule Chine"" - une référence à la politique américaine de longue date en vertu de laquelle Washington reconnaît officiellement Pékin plutôt que Taipei.

La déclaration n'a fourni aucun détail sur ces directives, mais un rapport publié sur le site du Financial Times peu avant la publication de la déclaration de Ned Price indiquait qu'elles signifieraient que les représentants américains pourraient accueillir régulièrement leurs homologues taïwanais dans les bâtiments du gouvernement fédéral.

Le bureau de représentation de Taïwan à Washington s'est félicité d'une mesure qui "reflète de manière substantielle l'approfondissement des liens entre Taïwan et les États-Unis".

Il a noté qu'elle intervenait à un moment où la coopération s'intensifiait dans des domaines tels que la santé mondiale, l'économie et la sécurité régionale et qu'elle bénéficiait d'un soutien bipartite aux États-Unis.

L'annonce du département d'État intervient dans un contexte de tensions accrues au sujet de Taïwan, que la Chine revendique comme sienne. Au cours des derniers mois, Taïwan s'est plaint de missions répétées de l'armée de l'air chinoise à proximité de l'île.

Taïwan est la question territoriale la plus sensible de la Chine et une pomme de discorde majeure avec Washington, qui est tenu par la loi américaine de fournir à l'île les moyens de se défendre.

La Chine estime que les États-Unis sont de connivence avec Taïwan pour défier Pékin et qu'ils apportent leur soutien à ceux qui veulent que l'île déclare officiellement son indépendance. (version française Camille Raynaud)