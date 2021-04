Les USA s'apprêtent à imposer de nouvelles sanctions aux responsables russes dès jeudi-sources

par Trevor Hunnicutt, Humeyra Pamuk et Steve Holland

WASHINGTON, 14 avril (Reuters) - L'administration Biden prévoit d'annoncer dès jeudi des sanctions contre des responsables russes, qui viseront plusieurs personnes et entités, selon plusieurs personnes au fait du dossier.

Un ensemble de sanctions visant plusieurs responsables russes sera assorti d'ordres d'expulsion contre certains d'entre eux, selon l'une des sources.

Les sanctions feraient partie d'un ensemble de réponses du gouvernement américain à une violation de la cybersécurité, identifiée en décembre et qui, selon le gouvernement américain, a probablement été orchestrée par la Russie, affectant un logiciel fabriqué par SolarWinds, et donnant aux pirates accès à des milliers d'entreprises et de bureaux gouvernementaux qui utilisaient ses produits.

Une trentaine d'entités devraient faire l'objet de sanctions pour la violation de SolarWinds ou l'ingérence dans les élections américaines, et une dizaine de responsables russes devraient être expulsés.

"L'hostilité et l'imprévisibilité des actions de l'Amérique nous obligent en général à nous préparer aux pires scénarios", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, aux journalistes la semaine dernière.

La Maison Blanche ainsi que les Départements d'Etat et du Trésor américain n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. (version française Camille Raynaud)