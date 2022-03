Les USA s'efforçent d'aider l'Irak à se doter de capacités de défense antimissile-Sullivan

WASHINGTON, 14 mars (Reuters) - Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré dimanche que les Etats-Unis condamnaient les tirs de missiles sur Erbil, en Irak, revendiqués par les Gardiens de la révolution iraniens, et que Washington s'efforçait d'aider l'Irak à se doter de capacités de défense antimissile pour se défendre.

Jake Sullivan a précisé lors d'un passage sur CBS qu'aucun citoyen américain n'avait été blessé durant l'attaque et qu'aucune installation américaine n'avait été touchée, ajoutant que les Etats-Unis feraient néanmoins tout leur possible pour défendre leur peuple, leurs intérêts et leurs alliés.

"Nous menons des consultations avec le gouvernement irakien et le gouvernement du Kurdistan irakien, afin de les aider à se doter des capacités de défense antimissile qui leurs sont nécessaire pour se défendre", a dit Jake Sullivan.

Dans un communiqué distinct diffusé par la Maison blanche, le conseiller à la sécurité nationale a indiqué que les Etats-Unis soutenaient Bagdad et les gouvernements régionaux face aux menaces émanant de Téhéran.

"Nous soutiendrons le gouvernement irakien en demandant des comptes à l'Iran, et nous soutiendrons nos partenaires du Moyen-Orient pour faire face à des menaces similaires émanant de l'Iran', a dit Jake Sullivan.

Interrogé sur l'impact de l’attaque sur les négociations destinées à relancer l'accord de 2015 sur le programme nucléaire de l'Iran, Jake Sullivan a répondu : "Les différents négociateurs sont de retour dans leurs capitales respectives et nous devrons voir ce qui se passera dans les jours à venir."

Il a précisé que le président Joe Biden était toujours décidé à empêcher l'Iran d'acquérir des armes nucléaires.

"Ce que je dirai, c'est que la seule chose plus dangereuse qu'un Iran armé de missiles balistiques et de capacités militaires avancées est un Iran qui possède toutes ces choses et une arme nucléaire", a-t-il dit. (Reportage Andrea Shalal; version française Camille Raynaud)